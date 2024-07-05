Мужчина в Екатеринбурге напал с ножом на девушку в ее квартире

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Вместе с другим жильцом злоумышленник проник на территорию ЖК. Когда девушка вернулась домой и стала открывать дверь, мужчина напал на нее и связал. На протяжении двух часов он что-то искал у нее дома, пишет Е1.
Затем неизвестный подставил екатеринбурженке нож под бок и заставил ее пойти с ним к соседям. Мужчина, представившись электриком, интересовался у жильцов, есть ли проблемы с электроэнергией. Потом он вернулся в квартиру девушки, а вскоре покинул ее.
Украл ли он что-то — в настоящий момент неизвестно. Соседи, заподозрив, что мужчина не электрик, вызвали полицию. Организована проверка.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге местного жителя задержали за разбойные нападения на улицах.