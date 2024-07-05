Мужчина в Екатеринбурге напал с ножом на девушку в ее квартире

Затем неизвестный подставил екатеринбурженке нож под бок и заставил ее пойти с ним к соседям. Мужчина, представившись электриком, интересовался у жильцов, есть ли проблемы с электроэнергией. Потом он вернулся в квартиру девушки, а вскоре покинул ее.