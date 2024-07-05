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Мужчина в Екатеринбурге пытался затащить девочку в машину

Мужчина в Екатеринбурге пытался затащить девочку в машину

5 июля 2024, 03:45
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
Житель Екатеринбурга пытался затащить 13-летнюю девочку в автомобиль. Инцидент произошел на Технической улице.

После происшествия девочку и ее маму отвезли в полицию для того, чтобы они дали показания, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Вскоре на месте ЧП приехали правоохранители, чтобы осмотреть автомобиль, который принадлежит злоумышленнику.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге незнакомцы приставали к двум девочкам, которые гуляли в парке. Прохожие, заметив мужчин, прогнали их. В полиции организовали проверку.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Девочка#Криминал#Мужчина#Автомобиль#ЧП#Злоумышленник#18+#Екатеринбург#Инцидент
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