Мужчина в Екатеринбурге пытался затащить девочку в машину

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
После происшествия девочку и ее маму отвезли в полицию для того, чтобы они дали показания, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Вскоре на месте ЧП приехали правоохранители, чтобы осмотреть автомобиль, который принадлежит злоумышленнику.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге незнакомцы приставали к двум девочкам, которые гуляли в парке. Прохожие, заметив мужчин, прогнали их. В полиции организовали проверку.