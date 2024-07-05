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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Небольшие дожди ожидаются в Свердловской области

Небольшие дожди ожидаются в Свердловской области

5 июля 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области возможны небольшие осадки в виде дождей 5 июля 2024 года.

Тропический воздух перейдет в южную часть области, а северная часть окажется под воздействием умеренно-холодного воздуха, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

В Екатеринбурге прогнозируются осадки и переменная облачность. В дневное время жара может усилиться до +33 градусов, а ночью станет прохладнее до +21 градуса.

Напомним, 4 и 5 июля 2024 года из-за жаркой погоды до +36 градусов в Свердловской области повышен риск возникновения различных ЧС.

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