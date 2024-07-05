Небольшие дожди ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Тропический воздух перейдет в южную часть области, а северная часть окажется под воздействием умеренно-холодного воздуха, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
В Екатеринбурге прогнозируются осадки и переменная облачность. В дневное время жара может усилиться до +33 градусов, а ночью станет прохладнее до +21 градуса.
Напомним, 4 и 5 июля 2024 года из-за жаркой погоды до +36 градусов в Свердловской области повышен риск возникновения различных ЧС.