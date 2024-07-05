Отдохнуть в Турции и не застрять в аэропорту: делимся лайхфаками

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Последние дни ознаменовались массовыми задержками авиарейсов по всей России. В Омске пассажиры столкнулись с отложенными вылетами в Сочи, Москву и Якутск. Причиной стали задержки прибытия самолетов из Сочи и Астаны.
В Москве ситуация с «Аэрофлотом» не менее сложная. Сообщается, что только за прошедшие выходные было задержано более трехсот рейсов и отменено двадцать, из-за нехватки бортпроводников. В «Аэрофлоте» дефицит бортпроводников не подтвердили, но уточнили, что вместо нескольких небольших самолетов отправили один большой.
Проблема задержек рейсов актуальна для многих городов России и создает серьезные неудобства для пассажиров. Но не только в нашей стране возникли такие проблемы. В турецкой Анталье, например, наблюдается хаос в аэропорту из-за забастовок и задержек рейсов. Отпуск в Анталье может быть омрачен серьезными проблемами в аэропорту. Независимо от авиакомпании, пассажиры рискуют столкнуться с задержками вылета и бесконечными очередями.
Проблемы начались еще в июне, когда грузчики устроили «итальянскую» забастовку. Требуя повышения зарплаты и набора дополнительного персонала, они не берут дополнительную работу. К забастовке присоединились и авиадиспетчеры. Самолеты вынуждены кружить над аэропортом часами, ожидая разрешения на посадку. Это касается всех рейсов, как российских, так и международных, в том числе внутренних. Власти призвали сотрудников аэропорта прекратить акции протеста, но пока переговоры не увенчались успехом. Туристы, планирующие поездку в Анталью, должны быть готовы к возможным задержкам и неудобствам, связанным с ситуацией в аэропорту.
Где в Турции избежать задержек авиарейсов
Анталья — не единственный турецкий аэропорт, принимающий рейсы из России. Если хотите избежать риска задержек, особенно если у вас короткая пересадка в России, обратите внимание на менее популярные курорты. В 2024 году прямые рейсы из России осуществляются в семь турецких аэропортов.
Стамбул на 2 месте по популярности после Антальи. Рейсы выполняются из тринадцати городов России. Однако, за пределами Урала (Пермь и Екатеринбург) пересадка обязательна. Стамбул предлагает отличные городские пляжи и доступное жилье.
Лучшими пляжами Мраморного моря считаются Джаддебостан и Фенербахче. Здесь можно найти бесплатные пляжи с платным прокатом лежаков и зонтов, популярные платные пляжи с полным комплектом услуг, а также элитные пляжные клубы с ограниченным количеством посетителей. Билеты в Стамбул и обратно стоят тридцать-сорок тысяч рублей, в зависимости от дат. Проживание можно найти на любой вкус — от недорогих хостелов до роскошных отелей.
Даламан: тихая альтернатива Анталье с живописным побережьем
Аэропорт Даламан на 3 месте по популярности среди российских туристов. Авиарейсы из столицы России, а также Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы и Екатеринбурга выполняют шесть авиакомпаний.
Из Даламана легко добраться до популярных курортов Фетхие и Мармарис. Побережье Даламана отличается живописными скалами и уютными отелями, которые, как правило, меньше, чем в Анталье, но более живописны. Стоимость недельного тура на двоих взрослых в 4-звездочный отель «все включено» в конце июля составляет от ста пятидесяти пяти тысяч рублей. Мармарис предлагает более широкий выбор отелей, а цены ниже. Туры начинаются от ста двадцати тысяч рублей. Однако, некоторые отели в европейском стиле могут не иметь собственной территории.
Также можно рассмотреть Бодрум и Измир. Первый курорт достаточно «дорогой» и отдыхают здесь в основном состоятельные англичане. Что касается Измира, это маленький островок Европы. Здесь проживает много греков. Однако тур с перелетом и проживанием сюда не найти. Придется самостоятельно добираться.
Таким образом, можно сделать вывод, что отдохнуть с комфортом и не застрять при этом в аэропорту Турции возможно, для этого достаточно выбрать менее популярные курортные города, пишут «Новые известия».