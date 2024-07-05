Отдохнуть в Турции и не застрять в аэропорту: делимся лайхфаками

Проблемы начались еще в июне, когда грузчики устроили «итальянскую» забастовку. Требуя повышения зарплаты и набора дополнительного персонала, они не берут дополнительную работу. К забастовке присоединились и авиадиспетчеры. Самолеты вынуждены кружить над аэропортом часами, ожидая разрешения на посадку. Это касается всех рейсов, как российских, так и международных, в том числе внутренних. Власти призвали сотрудников аэропорта прекратить акции протеста, но пока переговоры не увенчались успехом. Туристы, планирующие поездку в Анталью, должны быть готовы к возможным задержкам и неудобствам, связанным с ситуацией в аэропорту.