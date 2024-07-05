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Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перекроют из-за ремонта

Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перекроют из-за ремонта

5 июля 2024, 10:01
Фото: v-tagile
В Нижнем Тагиле временно закроется переезд на Балакинской улице из-за реконструкции. Он будет закрыт в 22:00 9 июля 2024 года

Переезд будет закрыт в связи с тем, что на нем будут проводиться обновление ограждения, рассказали в пресс-службе нижнетагильского отдела пропаганды ГИБДД.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумать маршруты поездок в связи с введенными ограничениями. Переезд откроется в 6 часов утра 12 июля 2024 года.

Напомним, с 1 июля до начала ноября 2024 года в Нижнем Тагиле закрыт дорожный участок на улице Октябрьской Революции. В этом месте будет проходить реконструкция.

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