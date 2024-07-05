Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перекроют из-за ремонта

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:04
Переезд будет закрыт в связи с тем, что на нем будут проводиться обновление ограждения, рассказали в пресс-службе нижнетагильского отдела пропаганды ГИБДД.
Автомобилистам рекомендуется заранее продумать маршруты поездок в связи с введенными ограничениями. Переезд откроется в 6 часов утра 12 июля 2024 года.
Напомним, с 1 июля до начала ноября 2024 года в Нижнем Тагиле закрыт дорожный участок на улице Октябрьской Революции. В этом месте будет проходить реконструкция.