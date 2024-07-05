Ремонт участка улицы Зари за 130 млн ведется на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На 2024 год в Нижнем Тагиле запланирован ремонт улицы Зари на сумму порядка 130 миллионов рублей, рассказал редакции TagilCity.ru замдиректора по производству «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин.
Вся улица Зари оценивается в порядка 450 миллионов рублей. В этом году выполняется ремонт участка от Вагоностроителей до проспекта Ленинградский, — пояснил Дмитрий Халтурин.
Как пояснил представитель подрядчика, будет выполнен ремонт тротуара с обеих сторон, а также заменен бортовой камень с бетонного на гранитный. Помимо этого, дорожные рабочие произведут укладку нового асфальтового покрытия и восстановят газоны.
На сегодняшний день активно ведутся работы по тротуару по нечетной стороне улицы, до конца месяца он будет завершен до конца месяца на 100%, — уточнил представитель «УБТ-Сервис».
На сегодняшний день практически 70% бортового камня заменено по всему ремонтируемому участку улицы Зари. Кроме того, в одном направлении нанесен черновой слой асфальта.
На трамвайных остановках мы обустраиваем покрытие из бетонных плит, выполнено около 80% работ, — отчитался подрядчик.
На участке Зари в рамках ремонта будут заменены все ливневые и канализационные колодцы.
По словам Дмитрия Халтурина, ежедневно на объекте работает порядка 20 человек, а также от 5 до 10 единиц техники. 100% готовность участка улицы Зари от Вагоностроителей до проспекта Ленинградский запланирована на конец сентября, рассказали TagilCity.ru в «УБТ-Сервис».