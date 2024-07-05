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Участок улицы в Дзержинском районе Нижнего Тагила отремонтируют за 130 миллионов

Ремонт участка улицы Зари за 130 млн ведется на Вагонке в Нижнем Тагиле

5 июля 2024, 11:31
Фото: tagilcity.ru

Участок улицы в Дзержинском районе Нижнего Тагила отремонтируют за 130 миллионов

Участок улицы Зари в Дзержинском районе Нижнего Тагила протяженностью около 800 метров в одну сторону ремонтирует подрядчик «УБТ-Сервис». TagilCity.ru узнал о суммах работ, прогрессе и планах на 2024 год.

На 2024 год в Нижнем Тагиле запланирован ремонт улицы Зари на сумму порядка 130 миллионов рублей, рассказал редакции TagilCity.ru замдиректора по производству «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин.

Вся улица Зари оценивается в порядка 450 миллионов рублей. В этом году выполняется ремонт участка от Вагоностроителей до проспекта Ленинградский, — пояснил Дмитрий Халтурин.
Фото: tagilcity.ru

Как пояснил представитель подрядчика, будет выполнен ремонт тротуара с обеих сторон, а также заменен бортовой камень с бетонного на гранитный. Помимо этого, дорожные рабочие произведут укладку нового асфальтового покрытия и восстановят газоны.

На сегодняшний день активно ведутся работы по тротуару по нечетной стороне улицы, до конца месяца он будет завершен до конца месяца на 100%, — уточнил представитель «УБТ-Сервис».

На сегодняшний день практически 70% бортового камня заменено по всему ремонтируемому участку улицы Зари. Кроме того, в одном направлении нанесен черновой слой асфальта.

Фото: tagilcity.ru
На трамвайных остановках мы обустраиваем покрытие из бетонных плит, выполнено около 80% работ, — отчитался подрядчик.

На участке Зари в рамках ремонта будут заменены все ливневые и канализационные колодцы.

По словам Дмитрия Халтурина, ежедневно на объекте работает порядка 20 человек, а также от 5 до 10 единиц техники. 100% готовность участка улицы Зари от Вагоностроителей до проспекта Ленинградский запланирована на конец сентября, рассказали TagilCity.ru в «УБТ-Сервис».

Фото: tagilcity.ru
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