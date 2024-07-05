Ремонт участка улицы Зари за 130 млн ведется на Вагонке в Нижнем Тагиле

По словам Дмитрия Халтурина, ежедневно на объекте работает порядка 20 человек, а также от 5 до 10 единиц техники. 100% готовность участка улицы Зари от Вагоностроителей до проспекта Ленинградский запланирована на конец сентября, рассказали TagilCity.ru в «УБТ-Сервис».