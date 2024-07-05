Ремонт улицы Зари, БДСМ, жара и котики, тарифы ЖКХ: итоги дня в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Подрядчик «УБТ-сервис» ремонтирует в Нижнем Тагиле участок улицы Зари. Стоимость работ — 130 млн рублей. Рабочие планируют привести в порядок в 2024 году 800 метров дорожного полотна.
Редакция TagilCity.ru вспоминает о скандалах с БДСМ-вечеринками в Екатеринбурге, в которые оказались замешаны уважаемые люди, и выясняет, как свердловчане относятся к нестандартному сексу и к тем, кто им занимается.
На улице Карла Маркса в Тагиле продолжается ремонт здания яслей №20 «Солнышко». Объект пришлось передать новому подрядчику, так как прежний не смог исполнить обязательства, прописанные в договоре.
Домашние питомцы изнывают от июльского зноя не меньше, чем люди. Сотрудники редакции TagilCity.ru очень любят своих пушистиков и стараются максимально облегчить их состояние. А секретами охлаждения усатых и полосатых они делятся с жителями Свердловской области.
В регионе с 1 июля 2024 года подорожали услуги ЖКХ. В среднем коммуналка выросла на 9,8%. Более чем на 15% подскочили расценки на холодное водоснабжение и водоотведение. На втором месте — горячая вода. Рост составил 14%. За отопление с июля свердловчане отдают на 13,6% больше, за вывоз мусора — на 9,8%, а за свет — на 9%.