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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Ремонт улицы Зари, БДСМ, жара и котики, тарифы ЖКХ: итоги дня в Нижнем Тагиле

Ремонт улицы Зари, БДСМ, жара и котики, тарифы ЖКХ: итоги дня в Нижнем Тагиле

5 июля 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле идет ремонт на улице Зари и яслях №20. Редакция TagilCity.ru узнала, почему в Свердловской области закрывают БДСМ-вечеринки, поделилась секретами спасения домашних питомцев от летней жары и выяснила, сколько свердловчане платят с 1 июля за услуги ЖКХ. Читайте итоги за 5 июля в нашем обзоре.

Подрядчик «УБТ-сервис» ремонтирует в Нижнем Тагиле участок улицы Зари. Стоимость работ — 130 млн рублей. Рабочие планируют привести в порядок в 2024 году 800 метров дорожного полотна.

Ремонт участка улицы Зари за 130 млн ведется на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Редакция TagilCity.ru вспоминает о скандалах с БДСМ-вечеринками в Екатеринбурге, в которые оказались замешаны уважаемые люди, и выясняет, как свердловчане относятся к нестандартному сексу и к тем, кто им занимается.

Запрет на нестандартный секс? Почему в Свердловской области закрывают БДСМ-вечеринки
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На улице Карла Маркса в Тагиле продолжается ремонт здания яслей №20 «Солнышко». Объект пришлось передать новому подрядчику, так как прежний не смог исполнить обязательства, прописанные в договоре.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт яслей №20
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Домашние питомцы изнывают от июльского зноя не меньше, чем люди. Сотрудники редакции TagilCity.ru очень любят своих пушистиков и стараются максимально облегчить их состояние. А секретами охлаждения усатых и полосатых они делятся с жителями Свердловской области.

Как помочь домашним питомцам перенести летнюю жару: лайфхаки от редакции TagilCity.ru
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В регионе с 1 июля 2024 года подорожали услуги ЖКХ. В среднем коммуналка выросла на 9,8%. Более чем на 15% подскочили расценки на холодное водоснабжение и водоотведение. На втором месте — горячая вода. Рост составил 14%. За отопление с июля свердловчане отдают на 13,6% больше, за вывоз мусора — на 9,8%, а за свет — на 9%.

Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля
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Запрет на нестандартный секс? Почему в Свердловской области закрывают БДСМ-вечеринки
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