Ремонт улицы Зари, БДСМ, жара и котики, тарифы ЖКХ: итоги дня в Нижнем Тагиле

В регионе с 1 июля 2024 года подорожали услуги ЖКХ. В среднем коммуналка выросла на 9,8%. Более чем на 15% подскочили расценки на холодное водоснабжение и водоотведение. На втором месте — горячая вода. Рост составил 14%. За отопление с июля свердловчане отдают на 13,6% больше, за вывоз мусора — на 9,8%, а за свет — на 9%.