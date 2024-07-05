tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В Екатеринбурге ловили таксистов-мигрантов без российских водительских прав

Семь таксистов-мигрантов без российских прав поймали автоинспекторы в Екатеринбурге

5 июля 2024, 16:11
Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области

В Екатеринбурге ловили таксистов-мигрантов без российских водительских прав

Екатеринбургские автоинспекторы провели рейд по выявлению таксистов, которые не имеют водительских удостоверений российского образца. Выявили семь нарушителей, их автомобили отправили на спецстоянку.

Рейд прошел в пятницу, 5 июля, информирует пресс-служба областного ГАИ.

Автоинспекторы массово проверяли машины такси. Всего в ходе рейда обнаружили семь нарушителей. На них составлены административные протоколы, а их машины изъяты. «Бесправникам» грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Кроме того, выяснилось, что многие таксисты возят пассажиров на автомобилях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и без техосмотра.

Ранее в Железнодорожном районе Екатеринбурга прошла облава на мигрантов.

Силовики провели ночной рейд в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Семерых мигрантов поймали и отвезли в военкомат в ЕкатеринбургеВ шести киосках в Екатеринбурге выявлены десятки нарушений и антисанитария
#Дарья Бобровицкая#ГАИ#Рейд#Мигранты#Водительские права#Нарушения#Штрафы#Екатеринбург#Облава#Таксисты#Автоинспекторы
Подпишитесь
ООО «Водоканал-НТ» на 4 дня отключит десятки домов в центре Нижнего Тагила
Вчера, 15:22
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт яслей №20
Сегодня, 06:14
В Верхнем Тагиле фельдшер попалась на взятках: все отдаст в пользу государства
Сегодня, 09:13
Небольшие дожди ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 04:42
Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перекроют из-за ремонта
Сегодня, 10:01
Водитель иномарки в Верхней Пышме съехал с дороги и протаранил забор и столб
Сегодня, 03:30