Семь таксистов-мигрантов без российских прав поймали автоинспекторы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:13
Рейд прошел в пятницу, 5 июля, информирует пресс-служба областного ГАИ.
Автоинспекторы массово проверяли машины такси. Всего в ходе рейда обнаружили семь нарушителей. На них составлены административные протоколы, а их машины изъяты. «Бесправникам» грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, выяснилось, что многие таксисты возят пассажиров на автомобилях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и без техосмотра.
Ранее в Железнодорожном районе Екатеринбурга прошла облава на мигрантов.