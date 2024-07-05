Сенатор Брыксин рассказал о поддержке участников СВО и их семей государством

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Как сообщает newizv.ru, сенатор заявил о праве участников СВО на военную ипотеку, что регулируется законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Срок такого кредита может составлять от года до 20 лет. Однако военному обязательно нужно погасить ипотеку до своего 45-летия. Курирует инициативу Росвоенипотека, а все правила ее оформления представлены на официальном сайте. Защитой обеспечены также жилищные права военнослужащих, являющихся супругами других военнослужащих — участников программы военной ипотеки.
Помимо этого, действует право досрочного полного погашения задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом благодаря единовременному начислению на именной накопительный счет участника в размере той суммы, которую ему осталось погасить по кредиту на момент гибели.
Брыксин рассказал и об актуальных для мобилизованных и добровольцев трудовых гарантиях, пообещав, что данная группа россиян вправе рассчитывать на сохранение за ними рабочих мест на основании новых поправок в Трудовой кодекс России. Трудовые контракты с такими гражданами не расторгаются, а лишь приостанавливаются. После завершения военной службы в зоне СВО у них есть три месяца для возвращения к исполнению прежних должностных обязанностей. Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.
Подобные правила распространяются также и на государственных служащих. Кроме того, действуют дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев. Например, закон защищает их от сокращений на работе.
Сенатор обращает внимание на большую поддержку бойцов СВО. Так, дети отправляют солдатам письма со словами поддержки, а государство обеспечивает военнослужащих новыми внедорожниками и ружьями, которыми можно сбивать вражеские дроны. Александр Брыксин тратит личные средства на покупку и отправление в зону спецоперации техники, включая беспилотники и тепловизоры, которые помогают эффективно воевать в современных условиях, а также на медицинские принадлежности, гуманитарные грузы и стройматериалы.