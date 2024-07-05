Сенатор Брыксин рассказал о поддержке участников СВО и их семей государством

Брыксин рассказал и об актуальных для мобилизованных и добровольцев трудовых гарантиях, пообещав, что данная группа россиян вправе рассчитывать на сохранение за ними рабочих мест на основании новых поправок в Трудовой кодекс России. Трудовые контракты с такими гражданами не расторгаются, а лишь приостанавливаются. После завершения военной службы в зоне СВО у них есть три месяца для возвращения к исполнению прежних должностных обязанностей. Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.