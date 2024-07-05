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Стало известно, сколько свердловчане будут платить за коммуналку с 1 июля

Сколько свердловчане будут платить за коммуналку с 1 июля

5 июля 2024, 13:16
Фото: 1MI

Стало известно, сколько свердловчане будут платить за коммуналку с 1 июля

С 1 июля 2024 года в Свердловской области начали действовать новые тарифы за коммунальные платежи. Сколько теперь придется платить за квартиру жителям региона — читайте в материале TagilCity.ru.

Жители Свердловской области будут платить за коммунальные услуги по новым тарифам

С 1 июля в регионе повысились тарифы на коммунальные услуги. Индексация происходит раз в год. В январе 2024 года цены на ЖКХ не повышались. В Свердловской области в среднем плата за коммуналку вырастет на 9,8%. Это меньше рекомендованного правительство РФ уровня, которое предлагает повысить тарифы на 13,6%. Однако в отдельных муниципалитетах, в частности, в Качканарском районе подорожание будет более существенным — на 13,8%.

На сколько выросли коммунальные платежи

Больше всего подорожали услуги холодного водоснабжения — на 15,6%, водоотведения — на 15%. Тарифы на горячее водоснабжение выросли на 14%, на отопление — на 13,6%. Цены на электроэнергию в среднем вырастут на 9%, а на вывоз ТКО — на 9,8%.

Сколько стоит содержание квартиры

По данным исследования РИА Рейтинг, в среднем семьи свердловчане тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг 9,6% от своего ежемесячного дохода. По доле расходов среди регионов России Свердловская область занимает 36-е место.

Среди городов-миллионников Екатеринбург занимает второе место в России после Москвы по дороговизне услуг ЖКХ. По данным рейтинга «Тинькофф» за 2024 год, в среднем екатеринбуржцы тратят на коммуналку 6200 руб.

Сколько стоит горячая и холодная вода

Стоимость горячего водоснабжения зависит от обслуживающей организации и может отличаться в разы. Так, в Екатеринбурге, по данным Региональной энергетической комиссии (РЭК), плата за кубометр горячей воды для потребителей, которых обслуживает «Химмаш Энерго», выросла на 8,26 руб. и составила 68,98 руб. за кубометр. Расценки для клиентов «Т Плюс» ниже: цена поднялась на 5,15 руб. до 42,88 руб.

В Нижнем Тагиле плата за горячую воду отличается в зависимости от организации, которая занимается поставкой услуг.

Открытая система:

  • МУП «Тагилэнерго» с 17,96 до 20,71 руб. (+15,6%);
  • МУП «Горэнерго-НТ» с 9,07 до 10,33 руб. за кубометр (+13,9%);
  • АО «Регионгаз-инвест» с 23,60 до 26,82 руб. (+13,6%);
  • ООО «Тагилтеплосбыт» с 12,44 до 14,14 (+13,6%).

Закрытая система:

  • МУП «Горэнерго-НТ» с 21,11 до 21,22 (+0,5%);
  • АО «Регионгаз-инвест» с 28,37 до 30,07 (+6%).

Подросли и цены на холодное снабжение и водоотведение. Так, в Екатеринбурге стоимость кубометра холодной воды, поставляемой местным «Водоканалом», вырастет с 39,25 до 44,59 ₽. До этого стоимость кубометра питьевой воды не менялась с 2022 года. Услуги водоотведения подорожают с 28,33 до 31,96 руб.

В Нижнем Тагиле кубометр холодной воды подорожает с 28,37 до 32,23 руб. (на 13,6%). Водоотведение: с 12,64 до 13,75 руб. (на 8,7%).

Фото: 1MI

Сколько стоит отопление

С 1 июля 2024 года екатеринбуржцы, чьи дома обслуживает «Химмаш Энерго», будут платить за Гкал 1187,46 руб. Цена подскочит сразу на 225,98 руб. Компания «Т Плюс» поднимает расценки за Гкал на 217,47 руб: стоимость увеличится до 2482,54 руб.

В Нижнем Тагиле все ресурсоснабжающие организации поднимают цену на отопление на 13,6%.

Открытая система:

  • МУП «Тагилэнерго» с 2477,53 до 2814,6 руб.;
  • МУП «Горэнерго-НТ» с 1684,32 до 1913,4 руб.;
  • АО «Регионгаз-инвест» с 1930,09 до 2192,6 руб.;
  • ООО «Тагилтеплосбыт» с 1646,08 до 1869,95 руб.

Закрытая система:

  • МУП «Горэнерго-НТ» с 1930,09 до 2192,56 руб.;
  • АО «Регионгаз-инвест» с 1930,09 до 2192,6 руб.

Сколько стоит свет

В Свердловской области с 1 июля установлены дифференцированные тарифы на электроэнергию: потребление до 11 тысяч кВТ/ч, потребление с 11 до 19 тысяч кВт/ч и потребление свыше 19 тысяч кВт/час в месяц. При переходе каждого из установленных уровней плата повышается на одну копейку. Рядовые потребители в 99% случаях тратят не более 11 тысяч кВт/ч за месяц. Приводим цены для этой категории:

В квартирах с газовыми плитами кВт/ч подорожал:

  • Одноставочный тариф: с 5,15 до 5,62 руб.;
  • Двуставочный тариф (день): с 6,01 до 6,57 руб.;
  • Двуставочный тариф (ночь): с 2,86 до 3,18 руб.

В квартирах с электрическими плитами кВт/ч подорожал:

  • Одноставочный тариф: с 3,61 до 3,93 руб;
  • Двуставочный тариф (день): с 4,21 до 4,60 руб;
  • Двуставочный тариф (ночь): с 2,00 до 2,23 руб.
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Сколько стоит вывоз мусора

В среднем услуги за вывоз мусора подорожают на 9,6%. В Екатеринбурге цена увеличится с 627,06 до 687 руб. за кубометр. Обслуживает столицу Среднего Урала регоператор ЕМУП «Спецавтобаза».

В Нижнем Тагиле вывозом мусора занимается компания «Рифей». Уборка одного кубометра мусора с 1 июля подорожала с 831,06 до 944,4 руб. Исходя из этого, платеж для тагильчан вырастет с 139,6 до 153,3 руб., для жителей частного сектора — с 157,9 руб. до 173,4 руб.

Сколько стоит газ

С 1 июля установлены новые тарифы на газ для жителей Свердловской области. Газоснабжением в регионе занимаются семь организаций. В Екатеринбурге тариф АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» вырос на 4 копейки для потребителей без приборов учета и на 20 копеек для потребителей с приборами учета. Теперь кубометр голубого топлива стоит 5,23 руб.

В Нижнем Тагиле стоимость килограмма баллонного газа выросла на 8,3%: с 48,81 до 52,91 ₽. Стоимость одного килограмма газа из резервуарных установок увеличилась на 5,5%: с 33,03 до 34,85 руб.

Фото: 1MI

Что будет, если не платить за ЖКХ

По законодательству РФ, просрочить платеж за услуги ЖКХ можно не более чем на 30 дней. С 31 дня просрочки неплательщикам начислять пени. Сумма пени высчитывается по формуле:

сумма долга х (ключевая ставка ЦБ х 1/300) х 1.

Если накопить долги за коммуналку больше чем за два месяца, то можно остаться без основных услуг: поставщики вправе отключить потребителя от света, горячей воды, газа и даже канализации. При этом запрещено отключать отопление, а в многоквартирном доме еще и холодную воду.

Если и после этого должник не захочет платить, то ресурсоснабжающие организации вправе подать в суд, который может наложить арест на имущество.

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