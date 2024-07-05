Сколько свердловчане будут платить за коммуналку с 1 июля

С 1 июля в регионе повысились тарифы на коммунальные услуги. Индексация происходит раз в год. В январе 2024 года цены на ЖКХ не повышались. В Свердловской области в среднем плата за коммуналку вырастет на 9,8%. Это меньше рекомендованного правительство РФ уровня, которое предлагает повысить тарифы на 13,6%. Однако в отдельных муниципалитетах, в частности, в Качканарском районе подорожание будет более существенным — на 13,8%.