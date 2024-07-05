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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

У правозащитника Алексея Соколова в Екатеринбурге прошли обыски

У правозащитника Алексея Соколова в Екатеринбурге прошли обыски

5 июля 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге прошли обыски у правозащитника Алексея Соколова. Его подозревают в распространении материалов, которые могут быть экстремистскими. Об обысках стало известно 5 июля 2024 года.

По словам очевидца, Соколов подозревается в распространении информации об организации, которая признана экстремистской, а также в распространении ложных общественно-значимых сведений, пишет Ура.ру.

Во время обысков силовики обнаружили у него документ, на котором указано имя, предположительно, гражданина Франции, который является членом парижской коллегии адвокатов и может представлять в ООН гражданина РФ. Это же право есть и у Соколова.

У российского юриста есть свой Telegram-канал «Правозащитники Урала». Он добивается улучшения условий содержания осужденных, выступает за права на медуслуги, а также следит за тем, чтобы с ними не обращались жестоко.

Так, 2 июля Соколов рассказал о том, что заключенного ИК №10 в Екатеринбурге избили за то, что он разбил в камере окно, так как ему не приносили еду. При этом в ГУФСИН данную информацию опровергают.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге был задержан мужчина за оппозиционные публикации в своем блоге.

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