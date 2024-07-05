У правозащитника Алексея Соколова в Екатеринбурге прошли обыски

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По словам очевидца, Соколов подозревается в распространении информации об организации, которая признана экстремистской, а также в распространении ложных общественно-значимых сведений, пишет Ура.ру.
Во время обысков силовики обнаружили у него документ, на котором указано имя, предположительно, гражданина Франции, который является членом парижской коллегии адвокатов и может представлять в ООН гражданина РФ. Это же право есть и у Соколова.
У российского юриста есть свой Telegram-канал «Правозащитники Урала». Он добивается улучшения условий содержания осужденных, выступает за права на медуслуги, а также следит за тем, чтобы с ними не обращались жестоко.
Так, 2 июля Соколов рассказал о том, что заключенного ИК №10 в Екатеринбурге избили за то, что он разбил в камере окно, так как ему не приносили еду. При этом в ГУФСИН данную информацию опровергают.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге был задержан мужчина за оппозиционные публикации в своем блоге.