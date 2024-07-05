Уголовное дело заставило свердловчанина оплатить алименты сыну

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Мужчина должен был платить одну четвертую часть заработка на содержание своего сына (2011 года рождения), но уклонялся от выплат. После того как нарушителя привлекли к административной ответственности и предписали отработать сто часов обязательных работ, он начал платить по пятьсот рублей в месяц, чтобы уйти от наказания. Однако этих денег было недостаточно для обеспечения нормальной жизни ребенка.
В итоге, на должника завели уголовное дело за неуплату средств на содержание сына. Понимая серьезность ситуации, мужчина оплатил весь долг по алиментам, после чего уголовное дело прекратили.
Деньги были перечислены адресату, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.
Ранее житель Свердловской области испугался розыска и заплатил алименты.