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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

130 тысяч рублей долга по алиментам накопил житель Свердловской области

Уголовное дело заставило свердловчанина оплатить алименты сыну

5 июля 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney

130 тысяч рублей долга по алиментам накопил житель Свердловской области

Житель Свердловской области выплатил сто тридцать тысяч рублей долга по алиментам после того, как его привлекли к уголовной ответственности.

Мужчина должен был платить одну четвертую часть заработка на содержание своего сына (2011 года рождения), но уклонялся от выплат. После того как нарушителя привлекли к административной ответственности и предписали отработать сто часов обязательных работ, он начал платить по пятьсот рублей в месяц, чтобы уйти от наказания. Однако этих денег было недостаточно для обеспечения нормальной жизни ребенка.

В итоге, на должника завели уголовное дело за неуплату средств на содержание сына. Понимая серьезность ситуации, мужчина оплатил весь долг по алиментам, после чего уголовное дело прекратили.

Деньги были перечислены адресату, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.

Ранее житель Свердловской области испугался розыска и заплатил алименты.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Алименты#Екатеринбург#Инцидент
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