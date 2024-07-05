Уголовное дело заставило свердловчанина оплатить алименты сыну

Мужчина должен был платить одну четвертую часть заработка на содержание своего сына (2011 года рождения), но уклонялся от выплат. После того как нарушителя привлекли к административной ответственности и предписали отработать сто часов обязательных работ, он начал платить по пятьсот рублей в месяц, чтобы уйти от наказания. Однако этих денег было недостаточно для обеспечения нормальной жизни ребенка.