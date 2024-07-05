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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Аллею доноров заложат в Екатеринбурге в День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности в Екатеринбурге появится аллея доноров

5 июля 2024, 16:07
Фото: 1MI

Аллею доноров заложат в Екатеринбурге в День семьи, любви и верности

Доноры Екатеринбурга заложат памятную аллею в День любви, семьи и верности

Деревья высадят на территории, принадлежащей спорткомплексу «Локомотив» на Росточной в столице Среднего Урала. Мероприятие пройдет в понедельник, 8 июля в рамках Года семьи, информирует департамент информполитики.

Организатором акции стала станция переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге.

Сажать деревья будут доноры из Екатеринбурга и члены их семей. На мероприятие приглашены и донорские династии, у каждой из которых есть свои потрясающие истории. Также в акции примет участие человек с опытом донорства костного мозга: он помог спасти жизнь пациенту с раком крови.

Фото: 1MI

День семьи любви и верности ежегодно отмечается 8 июля — это день памяти святых Петра и Февроньи, которые считаются покровителями брака и семьи. До 2008 года праздник отмечала только православная церковь, но в 2008 году он был возрожден и в общей традиции. А с 2022 года по указу Владимира Путина праздник приобрел официальный статус. Символом праздника выбрали ромашку.

В России парам, которые поженились более полувека назад и всю жизнь прожили вместе, вручают медаль «За любовь и верность» и денежную премию.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на регистрацию брака в День семьи зарегистрировалось большое число пар.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Праздник#Донор#День семьи#Традиции#Аллея#Донорство#Екатеринбург
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