В День семьи, любви и верности в Екатеринбурге появится аллея доноров

День семьи любви и верности ежегодно отмечается 8 июля — это день памяти святых Петра и Февроньи, которые считаются покровителями брака и семьи. До 2008 года праздник отмечала только православная церковь, но в 2008 году он был возрожден и в общей традиции. А с 2022 года по указу Владимира Путина праздник приобрел официальный статус. Символом праздника выбрали ромашку.