В Екатеринбурге судят водителя, насмерть сбившего на перекрестке двух человек

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Прокуратура Свердловской области направила в суд дело в отношении водителя, который, нарушив правила дорожного движения, спровоцировал смерть двух пешеходов и тяжелые травмы еще одного.
В середине октября прошлого года водитель автомобиля «Пежо 4008» ехал по улице Донбасской в Екатеринбурге. На перекрестке с улицей Машиностроителей, проезжая на зеленый сигнал светофора, он не снизил скорость, выехал на разделительную полосу и сбил трех пешеходов, которые ожидали разрешающего сигнала для перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте от множественных травм, еще одна женщина выжила, но получила тяжкий вред здоровью.
Прокуратура передала в суд дело в отношении водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, которое по неосторожности привело к гибели двух человек и тяжелым травмам еще одного.
Напомним, виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге получил 4 года тюрьмы.