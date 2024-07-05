В Екатеринбурге судят водителя, насмерть сбившего на перекрестке двух человек

В середине октября прошлого года водитель автомобиля «Пежо 4008» ехал по улице Донбасской в Екатеринбурге. На перекрестке с улицей Машиностроителей, проезжая на зеленый сигнал светофора, он не снизил скорость, выехал на разделительную полосу и сбил трех пешеходов, которые ожидали разрешающего сигнала для перехода.