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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В Екатеринбурге судят виновника ДТП, в котором погибли два пешехода

В Екатеринбурге судят водителя, насмерть сбившего на перекрестке двух человек

5 июля 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге судят виновника ДТП, в котором погибли два пешехода

В Екатеринбурге судят мужчину, который насмерть сбил двух человек и одного отправил в больницу.

Прокуратура Свердловской области направила в суд дело в отношении водителя, который, нарушив правила дорожного движения, спровоцировал смерть двух пешеходов и тяжелые травмы еще одного.

В середине октября прошлого года водитель автомобиля «Пежо 4008» ехал по улице Донбасской в Екатеринбурге. На перекрестке с улицей Машиностроителей, проезжая на зеленый сигнал светофора, он не снизил скорость, выехал на разделительную полосу и сбил трех пешеходов, которые ожидали разрешающего сигнала для перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте от множественных травм, еще одна женщина выжила, но получила тяжкий вред здоровью.

Прокуратура передала в суд дело в отношении водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, которое по неосторожности привело к гибели двух человек и тяжелым травмам еще одного.

Напомним, виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге получил 4 года тюрьмы.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Суд#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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