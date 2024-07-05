В Нижнем Тагиле продолжается ремонт яслей №20

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
У мэрии заключен контракт с новым подрядчиком, так как прежний не исполнял обязательства, прописанные в договоре, рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
Дети в Нижнем Тагиле от 1,5 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием, а в ясли есть очереди. В связи с этим власти города разработали проекты трех садиков, в которых будут также и ясли. Разработки прошли госэкспертизу.
Напомним, в Нижнем Тагиле идут ремонтные работы детсада №192 на Вагонке. Он откроется к сентябрю 2024 года.