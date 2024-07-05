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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт яслей №20

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт яслей №20

5 июля 2024, 06:14
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева
Капитальный ремонт продолжается в яслях №20 в Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса.

У мэрии заключен контракт с новым подрядчиком, так как прежний не исполнял обязательства, прописанные в договоре, рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Владислава Пинаева

Дети в Нижнем Тагиле от 1,5 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием, а в ясли есть очереди. В связи с этим власти города разработали проекты трех садиков, в которых будут также и ясли. Разработки прошли госэкспертизу.

Напомним, в Нижнем Тагиле идут ремонтные работы детсада №192 на Вагонке. Он откроется к сентябрю 2024 года.

Ждем заключения экспертизы: еще три детсада планируют построить в Нижнем Тагиле
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