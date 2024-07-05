В шести киосках в Екатеринбурге выявлены десятки нарушений и антисанитария

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
У сотрудников торговых точек не имелось оформленных санкнижек, документов на право заниматься предпринимательством, а также специальная документация на мясной товар, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Кроме того, в киосках было грязно, вокруг летали мухи, а скоропортящиеся продукты лежали на столе, а не в холодильнике. В итоге ни один из киосков не прошел проверку.
Напомним, администрация Екатеринбурга приняла решение избавиться от всех торговых точках на остановках.