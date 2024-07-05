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В шести киосках в Екатеринбурге выявлены десятки нарушений и антисанитария

В шести киосках в Екатеринбурге выявлены десятки нарушений и антисанитария

5 июля 2024, 08:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники мэрии и общественники выявили многочисленные нарушения в шести торговых киосках на Агрономической улице.

У сотрудников торговых точек не имелось оформленных санкнижек, документов на право заниматься предпринимательством, а также специальная документация на мясной товар, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Кроме того, в киосках было грязно, вокруг летали мухи, а скоропортящиеся продукты лежали на столе, а не в холодильнике. В итоге ни один из киосков не прошел проверку.

Напомним, администрация Екатеринбурга приняла решение избавиться от всех торговых точках на остановках.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Рейд#Антисанитария#ЧП#Общественники#Нарушения#Холодильник#Предпринимательство#18+#Екатеринбург#Мухи#Инцидент
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