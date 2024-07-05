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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Нижнем Тагиле пропала 26-летняя девушка

В Свердловской области без вести пропала девушка 1998 года рождения

5 июля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле пропала 26-летняя девушка

В Нижнем тагиле без вести пропала девушка, Алена Сергеевна Тараканова, 1998 года рождения.

Девушка имеет следующие приметы: высокая, ростом сто семьдесят сантиметров, стройная, волосы окрашены в розовый с красным. Обычно ходит с белой сумкой через плечо.

В полицию с заявлением о пропавшей обратилась ее мама. Она очень переживает за дочь, ведь девушка с 14 июня не выходит на связь. Перед уходом она обещала вскоре вернуться.

Есть предположение, что она находится на Тагилстрое, но могла уехать в другие населенные пункты Свердловской области.

Полиция просит тех, в курсе, где она сейчас, сообщить о ее местонахождении по номеру (3435)97-68-02.

#Екатерина Смирнова#Происшествия#Розыск#ЧП#Пропавший#Екатеринбург
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