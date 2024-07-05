В Свердловской области без вести пропала девушка 1998 года рождения

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Девушка имеет следующие приметы: высокая, ростом сто семьдесят сантиметров, стройная, волосы окрашены в розовый с красным. Обычно ходит с белой сумкой через плечо.
В полицию с заявлением о пропавшей обратилась ее мама. Она очень переживает за дочь, ведь девушка с 14 июня не выходит на связь. Перед уходом она обещала вскоре вернуться.
Есть предположение, что она находится на Тагилстрое, но могла уехать в другие населенные пункты Свердловской области.
Полиция просит тех, в курсе, где она сейчас, сообщить о ее местонахождении по номеру (3435)97-68-02.