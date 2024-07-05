tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Заболеваемость раком в Екатеринбурге остается на высоком уровне

В Свердловской области ухудшились показатели по заболеваемости онкологией

5 июля 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney

Заболеваемость раком в Екатеринбурге остается на высоком уровне

В прошлом году в Екатеринбурге очень часто рак диагностировали уже на четвертой стадии. Это повлияло на снижение числа больных, выживших в течение пяти лет с момента постановки диагноза.

Начальник екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина на совещании в администрации города сообщила, что обстановка по заболеваемости раком с прошлого года остается неутешительной. Заболеваемость на сегодняшний день сохраняется на достаточно высоком уровне. На 4,8% уменьшилось число заболевших, у которых диагноз поставили впервые, а смертность снизилась на 10,6%.

Однако сохраняются высокими проценты обнаружения больных четвертой стадии онкологии. Также снизился показатель пятилетней выживаемости.

В Екатеринбурге чаще всего болеют раком груди, кожных покровов, предстательной железы, кишечника, дыхательной системы, — пишет Ура.Ру.

Напомним, ученые выяснили, что из-за неврологических заболеваний могут появиться микроорганизмы в мозге.

В Египте произошла вспышка опасного вирусного заболевания
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Онкология#Рак#Екатеринбург
Подпишитесь
ООО «Водоканал-НТ» на 4 дня отключит десятки домов в центре Нижнего Тагила
Вчера, 15:22
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт яслей №20
Сегодня, 06:14
В Верхнем Тагиле фельдшер попалась на взятках: все отдаст в пользу государства
Сегодня, 09:13
Небольшие дожди ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 04:42
Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перекроют из-за ремонта
Сегодня, 10:01
Водитель иномарки в Верхней Пышме съехал с дороги и протаранил забор и столб
Сегодня, 03:30