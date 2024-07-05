В Свердловской области ухудшились показатели по заболеваемости онкологией

Начальник екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина на совещании в администрации города сообщила, что обстановка по заболеваемости раком с прошлого года остается неутешительной. Заболеваемость на сегодняшний день сохраняется на достаточно высоком уровне. На 4,8% уменьшилось число заболевших, у которых диагноз поставили впервые, а смертность снизилась на 10,6%.