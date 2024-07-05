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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Верхнем Тагиле фельдшер продавала поддельные справки о вакцинации от ковида

В Верхнем Тагиле фельдшер попалась на взятках: все отдаст в пользу государства

5 июля 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney

В Верхнем Тагиле фельдшер продавала поддельные справки о вакцинации от ковида

Фельдшер из Верхнего Тагила продала поддельных документов о прививках от коронавируса на сумму семьдесят две тысячи рублей. Суд постановил передать эти средства в пользу государства.

Подделка документов в Верхнем Тагиле осуществлялась местным фельдшером во время пандемии, но стало известно об этом только сейчас. Работница городской больницы вносила в документацию заведомо ложную информацию о проведении вакцинации пациентов от вируса.

Выписывая поддельные справки с куар-кодом, который позволял людям посещать общественные места и работу, женщина заработала семьдесят две тысячи рублей.

Суд постановил взыскать в полном объеме денежные средства в пользу государства. За исполнением приговора следит прокуратура.

Ранее на взятках попался заместитель директора «Водоканала» в Первоуральске.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Взятка#Екатеринбург
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