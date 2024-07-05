В Верхнем Тагиле фельдшер попалась на взятках: все отдаст в пользу государства

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Подделка документов в Верхнем Тагиле осуществлялась местным фельдшером во время пандемии, но стало известно об этом только сейчас. Работница городской больницы вносила в документацию заведомо ложную информацию о проведении вакцинации пациентов от вируса.
Выписывая поддельные справки с куар-кодом, который позволял людям посещать общественные места и работу, женщина заработала семьдесят две тысячи рублей.
Суд постановил взыскать в полном объеме денежные средства в пользу государства. За исполнением приговора следит прокуратура.
Ранее на взятках попался заместитель директора «Водоканала» в Первоуральске.