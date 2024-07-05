В жюри фестиваля рекламы «1Й» вошли более 30 экспертов

Принимать конкурсные работы для участия в фестивале будут в 3 категориях: CREATIVE, DIGITAL, ACTIVATIONS. Кандидаты могут представить для участия в конкурсе проекты различного формата: от коммерческого ивента до социальной рекламы, от брендированной продукции до мобильного приложения. Работы будут оцениваться членами жюри в более 40 номинациях.