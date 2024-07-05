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Updated Сегодня, 11:08

В жюри фестиваля рекламы «1Й» вошли более 30 экспертов

В жюри фестиваля рекламы «1Й» вошли более 30 экспертов

5 июля 2024, 11:07
Фото: АКАР
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) организует проведение регионального фестиваля рекламы «1Й» уже в третий раз.

Главной задачей мероприятия является поиск самых талантливых представителей рекламной индустрии во всех уголках Российской Федерации. Фестиваль должен стать трамплином для локальных агентств в фестивально-конкурсную индустрию.

Издание пишет, что отличительной особенностью Первого фестиваля является его ориентирование на рекламные кампании, которые создаются в регионах и для регионов.

Директор «АКАР Урал», член жюри «Первого» и СЕО креативного агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан отметил, что для многих этот фестиваль является первым в профессиональной карьере, поэтому в АКАР создали максимально простую форму заявки и сохраняют демократическую стоимость участия. Участие в фестивале является оптимальным началом большого пути в фестивально-конкурсную индустрию на федеральном уровне.

В состав жюри конкурса включили свыше 30 экспертов креативной индустрии — как из федеральных рекламных агентств, так и представителей локальных брендов, работающих на региональных рынках.

Принимать конкурсные работы для участия в фестивале будут в 3 категориях: CREATIVE, DIGITAL, ACTIVATIONS. Кандидаты могут представить для участия в конкурсе проекты различного формата: от коммерческого ивента до социальной рекламы, от брендированной продукции до мобильного приложения. Работы будут оцениваться членами жюри в более 40 номинациях.

Чтобы обеспечить объективную оценку, члены жюри будут работать в профильных группах по основным направлениям конкурса. Курировать работу экспертов будут председатели жюри фестиваля: CREATIVE — Максим Пономарев, CEO Friends (Москва), DIGITAL — Дмитрий Маслаков, креативный директор Voskhod Digital (Екатеринбург), ACTIVATIONS — Ольга Полканова, head of experiential practice in Action (Москва).

Для участия в конкурсе приглашаются не только рекламные агентства, но также фрилансеры, медиа и бренды. Заявки будут приниматься до 28 августа текущего года. Церемонию награждения победителей проведут в рамках Национального рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге в сентябре. Медиапартнерами мероприятия выступают медиахолдинг 1MI и портал TagilCity.ru.

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