В жюри фестиваля рекламы «1Й» вошли более 30 экспертов

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Главной задачей мероприятия является поиск самых талантливых представителей рекламной индустрии во всех уголках Российской Федерации. Фестиваль должен стать трамплином для локальных агентств в фестивально-конкурсную индустрию.
Издание пишет, что отличительной особенностью Первого фестиваля является его ориентирование на рекламные кампании, которые создаются в регионах и для регионов.
Директор «АКАР Урал», член жюри «Первого» и СЕО креативного агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан отметил, что для многих этот фестиваль является первым в профессиональной карьере, поэтому в АКАР создали максимально простую форму заявки и сохраняют демократическую стоимость участия. Участие в фестивале является оптимальным началом большого пути в фестивально-конкурсную индустрию на федеральном уровне.
В состав жюри конкурса включили свыше 30 экспертов креативной индустрии — как из федеральных рекламных агентств, так и представителей локальных брендов, работающих на региональных рынках.
Принимать конкурсные работы для участия в фестивале будут в 3 категориях: CREATIVE, DIGITAL, ACTIVATIONS. Кандидаты могут представить для участия в конкурсе проекты различного формата: от коммерческого ивента до социальной рекламы, от брендированной продукции до мобильного приложения. Работы будут оцениваться членами жюри в более 40 номинациях.
Чтобы обеспечить объективную оценку, члены жюри будут работать в профильных группах по основным направлениям конкурса. Курировать работу экспертов будут председатели жюри фестиваля: CREATIVE — Максим Пономарев, CEO Friends (Москва), DIGITAL — Дмитрий Маслаков, креативный директор Voskhod Digital (Екатеринбург), ACTIVATIONS — Ольга Полканова, head of experiential practice in Action (Москва).
Для участия в конкурсе приглашаются не только рекламные агентства, но также фрилансеры, медиа и бренды. Заявки будут приниматься до 28 августа текущего года. Церемонию награждения победителей проведут в рамках Национального рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге в сентябре. Медиапартнерами мероприятия выступают медиахолдинг 1MI и портал TagilCity.ru.