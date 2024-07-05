Запрет на нестандартный секс? Почему в Свердловской области закрывают БДСМ-вечеринки

Позже в феврале вечеринку прервали уже в обычном клубе, но информация о том, что в ней участвовал декан УрФУ Иван Некрасов, разлетелась по федеральным телеканалам. У организатора мероприятия Станислава Словиковского прошли обыски. Некрасов объяснял журналистам, что ему прислали приглашение на это мероприятие, и он решил не отказываться от него. Вечеринка была закрытой, однако для представителей силовых структур это не стало помехой. В течение долгого времени они проверяли у участников документы.