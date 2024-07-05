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Эксперты рассказали о причинах отмены БДСМ-вечеринок на Урале

Запрет на нестандартный секс? Почему в Свердловской области закрывают БДСМ-вечеринки

5 июля 2024, 11:49
Фото: 1MI

Эксперты рассказали о причинах отмены БДСМ-вечеринок на Урале

В Свердловской области прогремели скандалы, связанные с БДСМ-вечеринками. Одна из таких встреч любителей острых ощущений прошла в Окружном доме офицеров, а вторая — в клубе, но при участии декана УрФУ. Справедливо ли, что в регионе преследуют любителей нестандартного секса, разбирался TagilCity.ru.

Широкую огласку в Свердловской области получили две встречи, связанные с БДСМ-тематикой. Только на TagilCity.ru вышло как минимум десять новостей о том, что скандал на сексуальной почве в столице Урала добрался вплоть до Госдумы.

В конце 2023 года силовики нагрянули в Окружной дом офицеров, где собрались любители БДСМ. После резонанса свои посты покинули директор и замдиректора учреждения, а информация дошла до военных следователей. О том, что в здании, где прощаются с бойцами, погибшими на СВО, будет проходить закрытое мероприятие такой тематики, в руководстве ОДО не знали.

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Позже в феврале вечеринку прервали уже в обычном клубе, но информация о том, что в ней участвовал декан УрФУ Иван Некрасов, разлетелась по федеральным телеканалам. У организатора мероприятия Станислава Словиковского прошли обыски. Некрасов объяснял журналистам, что ему прислали приглашение на это мероприятие, и он решил не отказываться от него. Вечеринка была закрытой, однако для представителей силовых структур это не стало помехой. В течение долгого времени они проверяли у участников документы.

Редакция TagilCity.ru решила разобраться, действительно ли в обществе происходит неприятие людей, увлекающихся нестандартными развлечениями, и оправданы ли в данных случаях визиты силовиков? Мы задали вопросы представителям разных сфер — преподавателям, психологам, представителям БДСМ-культуры. Немногие согласились дать комментарии на такую тему, однако полученной информации достаточно, чтобы сделать определенные выводы.

БДСМ — норма или патология?

Есть много мнений, о том, норма ли увлечение БДСМ или патология, но в целом понимание этого сводится к одному — если ни одна из сторон процесса не против, то почему нет? Многие дамы рассказывают на форумах о своей тайной страсти:

На работе я еще та стерва, руковожу коллективом. А вот дома иначе. Однажды поняла, что хочу, чтобы меня отшлепали ремнем. Муж согласился и теперь периодически это пробуем, когда детей дома нет. Кто нам запретит? — рассказывает Наталья.

В современном мире увлечение БДСМ выходит за рамки одной постели. Любители собираются в клубах, где созерцают тематические шоу.

В Нижнем Тагиле это не так развито, как в Екатеринбурге. Я была пару раз на представлениях, мне понравилось, как и вся тематика БДСМ. Не вижу ничего предусмотрительного в том, что кто-то хочет воспользоваться плеткой и всем прилагающимся. Какая разница, что я делаю у себя в кровати? — поделилась с TagilCity.ru любительница БДСМ Светлана.

Редакция TagilCity.ru провела анонимный опрос среди пользователей на тему увлечения БДСМ. Интересно, что больше половины проголосовавших подписчиков (61%) не увлекаются БДСМ, но и не осуждают сексуальную жизнь других, отличающуюся от общепринятых стандартов. 25% уверены, что все это для извращенцев, и категорически не принимают увлечение БДСМ. По 6% распределились на варианты ответа «Периодически практику» и «Хочу, но боюсь осуждения». Таким образом, даже по результатам небольшого опроса понятно, что общество лояльно относится к некоторым вещам.

«Общество не реагирует на то, что за закрытой дверью»

Справедливости ради, стоит отметить, что прежде такого внимания к подобным мероприятиям не было. Дело в том, что на одной из встреч, о которых мы упомянули выше, были двое подростков. На их родителей завели административные дела. Кроме того, появление в скандале представителя образовательной сферы также привлекло внимание общественности. По мнению психолога Елизаветы Котельниковой, внимание к теме и «общественная порка» участников подобных мероприятий, в первую очередь, призваны защитить детей и подростков.

Когда тема сексуальных предпочтений выходит за рамки одной закрытой спальни, общество и государство в том числе начинает реагировать на этот факт, в первую очередь, стремясь защитить детей и подростков, — заявила Елизавета Котельникова в беседе с редакцией TagilCity.ru.

Эксперт уверена, что в этот момент происходит столкновение интересов государства в развитии семейных традиционных ценностей и групп, которые придерживаются более свободных и творческих взглядов на жизнь.

Перестанет ли общество бороться за свои нормы? Нет. Перестанут ли люди искать удовольствий и ярких эмоций? Нет. Ни то, ни другое не перестанет существовать.
Как же разрешить этот конфликт? В конкретно наших реалиях «входить не в ту дверь», особенно массово, лучше всего конфиденциально, пока наше общество и государство не станут лояльны к сексуальному разнообразию. Общество не реагирует на то, что за закрытой дверью, — резюмирует психолог.
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