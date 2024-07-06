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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В Нижнем Тагиле прошли соревнования по экстремальным видам спорта

BMX-соревнования собрали в Нижнем Тагиле райдеров со всей Свердловской области

6 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле прошли соревнования по экстремальным видам спорта

Нижний Тагил собрал лучших райдеров Свердловской области. В городе состоялись состязания по экстремальным видам спорта в категории BMX.

Соревнования прошли на новом скейт-парке, обустроенном на Пихтовых горах по предложению местных любителей экстрима, рассказал в социальной сети ВКонтакте мэр города Владислав Пинаев.

Градоначальник подчеркнул, что скейт-парк возведен компанией, специализирующейся на данных видах работ и с учетом всех пожеланий райдеров. Это место уже успело стать популярной площадкой для молодежи.

Видео: 1MI

Напомним, что реконструкция лесопарковой зоны, включающей скейт-парк, была проведена в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

#Екатерина Смирнова#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Соревнования#Видео#Екатеринбург#Скейт-парк
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