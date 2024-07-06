BMX-соревнования собрали в Нижнем Тагиле райдеров со всей Свердловской области

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Соревнования прошли на новом скейт-парке, обустроенном на Пихтовых горах по предложению местных любителей экстрима, рассказал в социальной сети ВКонтакте мэр города Владислав Пинаев.
Градоначальник подчеркнул, что скейт-парк возведен компанией, специализирующейся на данных видах работ и с учетом всех пожеланий райдеров. Это место уже успело стать популярной площадкой для молодежи.
Напомним, что реконструкция лесопарковой зоны, включающей скейт-парк, была проведена в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».