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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

НМУ первой степени опасности действует в Свердловской области до 8 июля

Режим НМУ продлили в Нижнем Тагиле до 8 июля

6 июля 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney

НМУ первой степени опасности действует в Свердловской области до 8 июля

В Свердловской области вновь предупреждают об НМУ. Они продлятся до вечера восьмого июля.

С вечера пятого июля до двадцати часов восьмого июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Жителям стоит избегать поездок и прогулок по городу, чаще делать влажную уборку.

Приехали на вокзал, на электричку. Невыносимо пахнет выбросами. Дышать нечем, — рассказала наша читательница.

Стоит отметить, что 6 июля по замерам газоанализатором TagilCity.ru превышений не было зафиксировано. УГМС в июле также не ловил веществ-загрязнителей в превышенных концентрациях.

Ранее мы сообщали, что смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля.

#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Экология#НМУ#Выбросы#Замеры#Екатеринбург#Режим НМУ
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