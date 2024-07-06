Режим НМУ продлили в Нижнем Тагиле до 8 июля

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
С вечера пятого июля до двадцати часов восьмого июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Жителям стоит избегать поездок и прогулок по городу, чаще делать влажную уборку.
Приехали на вокзал, на электричку. Невыносимо пахнет выбросами. Дышать нечем, — рассказала наша читательница.
Стоит отметить, что 6 июля по замерам газоанализатором TagilCity.ru превышений не было зафиксировано. УГМС в июле также не ловил веществ-загрязнителей в превышенных концентрациях.
Ранее мы сообщали, что смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля.