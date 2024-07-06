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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Расписание автобусов № 1С в Нижнем Тагиле изменилось с 6 июля

В Нижнем Тагиле на маршруте 1С дачникам стало уехать проще: добавили еще один автобус

6 июля 2024, 06:04
Фото: 1MI

Расписание автобусов № 1С в Нижнем Тагиле изменилось с 6 июля

Начиная с 6 июля некоторые маршруты автобусов в Нижнем Тагиле курсируют по новому расписанию. В частности, на маршруте 1С до Евстюнихи стало больше машин и они курсируют чаще.

МУП «Тагильский Трамвай» объявил о новом расписании на маршруте общественного транспорта № 1С. Для удобства тагильчан, начиная с сегодняшнего дня, 6 июля, количество машин на данном направлении увеличено до двух.

Уточняется, что изменения временные, введены на так называемый «садовый» период. Новое расписание будет действовать до конца сентября текущего года.

Ознакомиться с новым расписанием движения общественного транспорта можно на официальном сайте МУП «Тагильский Трамвай».

Напомним, автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут курсировать чаще.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Общественный транспорт#Екатеринбург
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