В Нижнем Тагиле на маршруте 1С дачникам стало уехать проще: добавили еще один автобус

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
МУП «Тагильский Трамвай» объявил о новом расписании на маршруте общественного транспорта № 1С. Для удобства тагильчан, начиная с сегодняшнего дня, 6 июля, количество машин на данном направлении увеличено до двух.
Уточняется, что изменения временные, введены на так называемый «садовый» период. Новое расписание будет действовать до конца сентября текущего года.
Ознакомиться с новым расписанием движения общественного транспорта можно на официальном сайте МУП «Тагильский Трамвай».
Напомним, автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут курсировать чаще.