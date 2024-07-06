В Нижнем Тагиле на маршруте 1С дачникам стало уехать проще: добавили еще один автобус

Расписание автобусов № 1С в Нижнем Тагиле изменилось с 6 июля

Начиная с 6 июля некоторые маршруты автобусов в Нижнем Тагиле курсируют по новому расписанию. В частности, на маршруте 1С до Евстюнихи стало больше машин и они курсируют чаще.