В Нижнем Тагиле повторно заведут уголовное дело после избиения подростками девочки

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Глава ведомства дал поручение начальнику Следкома Свердловской области Константину Мирошниченко снова возбудить уголовное дело, организовать судмедэкспертизу и отчитаться о проведенных воспитательных мероприятиях с хулиганами.
Некоторое время назад уголовное дело в отношении мальчиков, доведших школьницу до больницы, было закрыто из-за их юного возраста. Все хулиганы оказались несовершеннолетними, рассказали в ведомстве.