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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Бастрыкин поручил продолжить следствие по факту избиения тагильчанки

В Нижнем Тагиле повторно заведут уголовное дело после избиения подростками девочки

6 июля 2024, 11:22
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил продолжить следствие по факту избиения тагильчанки

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил продолжить расследование дела об избиении школьницы из Нижнего Тагила.

Глава ведомства дал поручение начальнику Следкома Свердловской области Константину Мирошниченко снова возбудить уголовное дело, организовать судмедэкспертизу и отчитаться о проведенных воспитательных мероприятиях с хулиганами.

Некоторое время назад уголовное дело в отношении мальчиков, доведших школьницу до больницы, было закрыто из-за их юного возраста. Все хулиганы оказались несовершеннолетними, рассказали в ведомстве.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Уголовное дело#Екатеринбург#Дети мигрантов избили девочку в Нижнем Тагиле
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