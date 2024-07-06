В Свердловской области на Большой Уральской тропе появились обустроенные родники

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Свердловской области на турмаршруте обустроили 2 источника. Один находится возле туркомплекса «Веселые горы», а второй расположился около горы Старик-Камень. Сначала была раскопана родниковая воронка. Затем ее очистили от хлама и установили деревянный лиственный сруб. Стыки сруба проконопатили, а после выполнили кладку из камней.
Вода здесь чистая, но пить лучше кипяченую.
Отмечается, что обустроенные на туристическом маршруте «Уральская тропа» родники будут отмечены на интерактивной карте проекта.
Данный маршрут всесезонный, имеет длину 2500 километров и проходит через несколько регионов, рассказали в пресс-службе администрации Свердловской области.