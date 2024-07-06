В Свердловской области на Большой Уральской тропе появились обустроенные родники

В Свердловской области на турмаршруте обустроили 2 источника. Один находится возле туркомплекса «Веселые горы», а второй расположился около горы Старик-Камень. Сначала была раскопана родниковая воронка. Затем ее очистили от хлама и установили деревянный лиственный сруб. Стыки сруба проконопатили, а после выполнили кладку из камней.