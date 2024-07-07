22 человека утонуло в Свердловской области с начала лета

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Так, рейды проводятся на берегах озер Шарташ и Калиновские разрезы, на Верх-Исетском водохранилище, пруду в центре города, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
Во время мероприятия правоохранители напоминают екатеринбуржцам о том, что необходимо соблюдать меры по сохранению безопасности детей. Известно, что с начала летнего сезона в регионе утонуло 22 человека, пять человек из них — дети.
Напомним, в июне 2024 года в Свердловской области на озерах и реках погибло 19 человек.