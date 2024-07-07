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22 человека утонуло в Свердловской области с начала лета

22 человека утонуло в Свердловской области с начала лета

7 июля 2024, 05:44
Фото: Полиция по Екатеринбургу
Полицейские патрулируют водоемы Екатеринбурга, где отдыхают горожане. Рейды проводятся 6 и 7 июля 2024 года.

Так, рейды проводятся на берегах озер Шарташ и Калиновские разрезы, на Верх-Исетском водохранилище, пруду в центре города, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

Во время мероприятия правоохранители напоминают екатеринбуржцам о том, что необходимо соблюдать меры по сохранению безопасности детей. Известно, что с начала летнего сезона в регионе утонуло 22 человека, пять человек из них — дети.

Напомним, в июне 2024 года в Свердловской области на озерах и реках погибло 19 человек.

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