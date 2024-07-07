400 домов в Каменске-Уральском остались без воды из-за пьяного водителя

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Водитель ехал на большой скорости и в какой-то момент, съехав с дороги, наткнулся на трубопровод. Вследствие этого автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Как оказалось, в момент ДТП автомобилист был пьян. По его словам, он дома пил алкоголь, а затем решил поехать на работу. Молодого человека привлекли к ответственности, а машину забрали на штрафстоянку.
Также к месту происшествия приезжали сотрудники коммунальной службы. Вскоре повреждения были исправлены и водоснабжение возобновилось.
Напомним, 7 июля 2024 года в Нижнем Тагиле произошла смертельная авария, в которой погиб пассажир автомобиля.