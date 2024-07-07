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400 домов в Каменске-Уральском остались без воды из-за пьяного водителя

400 домов в Каменске-Уральском остались без воды из-за пьяного водителя

7 июля 2024, 10:35
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском 28-летний пьяный водитель Mitsubishi Lancer, съехав с дороги, повредил трубопровод, из-за чего произошла коммунальная авария. Происшествие случилось 5 июля 2024 года.

Водитель ехал на большой скорости и в какой-то момент, съехав с дороги, наткнулся на трубопровод. Вследствие этого автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Как оказалось, в момент ДТП автомобилист был пьян. По его словам, он дома пил алкоголь, а затем решил поехать на работу. Молодого человека привлекли к ответственности, а машину забрали на штрафстоянку.

Также к месту происшествия приезжали сотрудники коммунальной службы. Вскоре повреждения были исправлены и водоснабжение возобновилось.

Напомним, 7 июля 2024 года в Нижнем Тагиле произошла смертельная авария, в которой погиб пассажир автомобиля.

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