Девочка утонула на реке под Тугулымом

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Обстоятельства гибели ребенка в настоящий момент неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС выясняют подробности, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, 6 и 7 июля 2024 года полицейские в Екатеринбурге проводят патрулирование берегов водоемов, где отдыхают местные жители.
С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах безопасности на воде, а также правоохранители напоминают о необходимости следить за детьми.