tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Девочка утонула на реке под Тугулымом

Девочка утонула на реке под Тугулымом

7 июля 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
Девочка в деревне Юшка под Тугулымом погибла на реке Айба. Происшествие случилось 6 июля 2024 года.

Обстоятельства гибели ребенка в настоящий момент неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС выясняют подробности, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 6 и 7 июля 2024 года полицейские в Екатеринбурге проводят патрулирование берегов водоемов, где отдыхают местные жители.

С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах безопасности на воде, а также правоохранители напоминают о необходимости следить за детьми.

Подросток утонул на реке в Талице
Узнать подробнее
Читайте также:
13-летняя школьница утонула на водоеме в селе под Нижними СергамиПодросток утонул на реке в ТалицеДвое детей в Свердловской области утонули с начала сезона в 2024 году
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Смерть#Полиция#Тугулым#Девочка#Река#ЧП#Водоем#Утонула#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
Подпишитесь
Запрет на нестандартный секс? Почему в Свердловской области закрывают БДСМ-вечеринки
5 июля, 11:49
Как помочь домашним питомцам перенести летнюю жару: лайфхаки от редакции TagilCity.ru
5 июля, 14:59
BMX-соревнования собрали в Нижнем Тагиле райдеров со всей Свердловской области
Вчера, 07:02
Сколько свердловчане будут платить за коммуналку с 1 июля
5 июля, 13:16
Целевое обучение теперь доступно на «Госуслугах»: как подать документы онлайн
Вчера, 08:19
В Нижнем Тагиле на маршруте 1С дачникам стало уехать проще: добавили еще один автобус
Вчера, 06:04