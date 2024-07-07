«Долбился в окна, пинал машину»: дом и баня сгорели в селе под Невьянском

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
По словам очевидца, он поехал домой в Невьянск и увидел на соседней улице дым. Подъехав поближе, он понял, что загорелся дом и разбудил соседей, при этом сообщив о пожаре в МЧС, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск».
Вскоре жильцы выбежали из дома. Свердловчанин помог забрать им личные вещи и документы.
Долбился в окна, пинал машину. Разбудили погорельцев, по итогу сработала сигнализация авто. Начали выбегать люди, — рассказал очевидец.
Огонь устраняли 10 сотрудников экстренной службы. Вскоре возгорание было ликвидировано, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В результате пожара сгорели дом, баня, а также надворные постройки. Пострадавших и погибших нет. Причины случившегося в настоящий момент не сообщаются. Известно, что людей из дома спас мужчина, который в этот момент проезжал мимо.
Напомним, 1 июля 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся частный дом. Молодой человек, проезжавший мимо, спас хозяина и собак из пожара. Во время ЧП в доме погибла женщина. Пострадавшего отвезли в медучреждение. По факту происшествия началась проверка.
Также в УГМС предупреждали о возможности пожаров и других ЧС из-за аномальной жары в регионе.