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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Частный дом и баня сгорели в селе Невьянского ГО

«Долбился в окна, пинал машину»: дом и баня сгорели в селе под Невьянском

7 июля 2024, 12:20
Фото: МЧС по Свердловской области

Частный дом и баня сгорели в селе Невьянского ГО

В селе Быньги в Невьянском ГО вспыхнул пожар на участке, от которого пострадали частный дом и баня. Жильцам помог спастись прохожий. Возгорание случилось ночью 7 июля 2024 года.

По словам очевидца, он поехал домой в Невьянск и увидел на соседней улице дым. Подъехав поближе, он понял, что загорелся дом и разбудил соседей, при этом сообщив о пожаре в МЧС, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск».

Вскоре жильцы выбежали из дома. Свердловчанин помог забрать им личные вещи и документы.

Долбился в окна, пинал машину. Разбудили погорельцев, по итогу сработала сигнализация авто. Начали выбегать люди, — рассказал очевидец.

Огонь устраняли 10 сотрудников экстренной службы. Вскоре возгорание было ликвидировано, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В результате пожара сгорели дом, баня, а также надворные постройки. Пострадавших и погибших нет. Причины случившегося в настоящий момент не сообщаются. Известно, что людей из дома спас мужчина, который в этот момент проезжал мимо.

Напомним, 1 июля 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся частный дом. Молодой человек, проезжавший мимо, спас хозяина и собак из пожара. Во время ЧП в доме погибла женщина. Пострадавшего отвезли в медучреждение. По факту происшествия началась проверка.

Также в УГМС предупреждали о возможности пожаров и других ЧС из-за аномальной жары в регионе.

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