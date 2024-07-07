«Долбился в окна, пинал машину»: дом и баня сгорели в селе под Невьянском

По словам очевидца, он поехал домой в Невьянск и увидел на соседней улице дым. Подъехав поближе, он понял, что загорелся дом и разбудил соседей, при этом сообщив о пожаре в МЧС, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск».