Двух байкеров без прав задержали на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По словам молодых людей, они решили просто покататься по дороге, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Выяснилось, что у мотоциклистов нет прав на управление мототранспортом. В связи с этим их привлекли к ответственности, а байки отправили на штрафстоянку.
Напомним, утром 3 июля 2024 года пожилой житель Нижнего Тагила, ехавший в пригороде на мотоцикле с коляской без прав, попал в аварию, съехав с дороги, в результате чего транспорт перевернулся.
Известно, что при этом мужчина был без защитной экипировки. Пострадавшего тагильчанина отвезли в медучреждение с полученными травмами.