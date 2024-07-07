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Updated Сегодня, 06:15

Двух байкеров без прав задержали на трассе под Екатеринбургом

Двух байкеров без прав задержали на трассе под Екатеринбургом

7 июля 2024, 06:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На трассе под Екатеринбургом два молодых человека без прав катались на мотоциклах по тротуару. Их задержали 6 июля 2024 года.

По словам молодых людей, они решили просто покататься по дороге, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Выяснилось, что у мотоциклистов нет прав на управление мототранспортом. В связи с этим их привлекли к ответственности, а байки отправили на штрафстоянку.

Напомним, утром 3 июля 2024 года пожилой житель Нижнего Тагила, ехавший в пригороде на мотоцикле с коляской без прав, попал в аварию, съехав с дороги, в результате чего транспорт перевернулся.

Известно, что при этом мужчина был без защитной экипировки. Пострадавшего тагильчанина отвезли в медучреждение с полученными травмами.

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