Лось выбежал на дорогу в Нижнем Тагиле и попал под колеса машины

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
На кадрах видно, что лось неожиданно оказался на проезжей части и столкнулся с легковой машиной, которая ехала по дороге, рассказали в группе ВКонтакте «Серовский тракт Онлайн».
После столкновения лося откинуло в сторону. Животное вскочило и убежало. У транспорта оказалось повреждено лобовое стекло. По словам очевидцев, лось выбежал со стороны заводов.
Напомним, 1 июля 2024 года лося, гулявшего в Нижнем Тагиле, автомобилисты заметили на Зеленостроевской улице около поворота к психиатрической лечебнице. По словам одного из горожан, на этой дороге иногда выходят животные, так как рядом лес.