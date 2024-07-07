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Лось выбежал на дорогу в Нижнем Тагиле и попал под колеса машины

Лось выбежал на дорогу в Нижнем Тагиле и попал под колеса машины

7 июля 2024, 08:56
Фото: Группа ВКонтакте «Серовский тракт Онлайн»
В Нижнем Тагиле случилось ДТП с участием лося и автомобиля. Инцидент случился на Восточном шоссе 6 июля 2024 года.

На кадрах видно, что лось неожиданно оказался на проезжей части и столкнулся с легковой машиной, которая ехала по дороге, рассказали в группе ВКонтакте «Серовский тракт Онлайн».

После столкновения лося откинуло в сторону. Животное вскочило и убежало. У транспорта оказалось повреждено лобовое стекло. По словам очевидцев, лось выбежал со стороны заводов.

Напомним, 1 июля 2024 года лося, гулявшего в Нижнем Тагиле, автомобилисты заметили на Зеленостроевской улице около поворота к психиатрической лечебнице. По словам одного из горожан, на этой дороге иногда выходят животные, так как рядом лес.

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