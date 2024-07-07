Лось выбежал на дорогу в Нижнем Тагиле и попал под колеса машины

Напомним, 1 июля 2024 года лося, гулявшего в Нижнем Тагиле, автомобилисты заметили на Зеленостроевской улице около поворота к психиатрической лечебнице. По словам одного из горожан, на этой дороге иногда выходят животные, так как рядом лес.