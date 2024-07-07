tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Водитель автомобиля съехал с дороги и застрял в канаве под Нижним Тагилом

Пассажир автомобиля выбил лобовое стекло и погиб в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле

7 июля 2024, 07:21
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель автомобиля съехал с дороги и застрял в канаве под Нижним Тагилом

Водитель автомобиля Geely попал в аварию в поселке Висим в Нижнем Тагиле. Есть погибший. ДТП произошло ночью 7 июля 2024 года.

Автомобилист, ехавший по Большевистской улице, в какой-то момент не сумел справиться с управлением и, съехав с дороги, застрял в канаве. Пассажир, который не был пристегнут, выбил лобовое стекло и скончался, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водителя с полученными травмами отвезли в медучреждение. Известно, что он тоже не был пристегнут ремнем безопасности. За 20 лет водительского стажа к ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. В каком состоянии он был за рулем — станет известно по результатам экспертизы.

Напомним, 5 июля 2024 года в Верхней Пышме водитель автомобиля, съехав с дороги, протаранил столб, после чего транспорт опрокинулся. В аварии скончалась пассажирка.

В Екатеринбурге судят водителя, насмерть сбившего на перекрестке двух человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок-пассажир мотоцикла погиб в ДТП с автомобилем в поселке Свердловской областиСтали известны подробности ДТП в Нижнем Тагиле на ЖуковскогоПьяный водитель иномарки устроил ДТП в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#ДТП#Смерть#ГИБДД#Автомобиль#Погибший#Водитель#ПДД#Висим#ЧП#Травмы#Пассажир#Канава#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Жаркий день до +29 градусов ожидается в Екатеринбурге
Сегодня, 06:40
Свердловчанам рассказали о мерах против падения детей из окон
Сегодня, 07:33
22 человека утонуло в Свердловской области с начала лета
Сегодня, 05:44
Девочка утонула на реке под Тугулымом
Сегодня, 05:53
Двух байкеров без прав задержали на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 06:13