Пассажир автомобиля выбил лобовое стекло и погиб в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле

Водителя с полученными травмами отвезли в медучреждение. Известно, что он тоже не был пристегнут ремнем безопасности. За 20 лет водительского стажа к ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. В каком состоянии он был за рулем — станет известно по результатам экспертизы.