Пассажир автомобиля выбил лобовое стекло и погиб в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Автомобилист, ехавший по Большевистской улице, в какой-то момент не сумел справиться с управлением и, съехав с дороги, застрял в канаве. Пассажир, который не был пристегнут, выбил лобовое стекло и скончался, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.
Водителя с полученными травмами отвезли в медучреждение. Известно, что он тоже не был пристегнут ремнем безопасности. За 20 лет водительского стажа к ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. В каком состоянии он был за рулем — станет известно по результатам экспертизы.
Напомним, 5 июля 2024 года в Верхней Пышме водитель автомобиля, съехав с дороги, протаранил столб, после чего транспорт опрокинулся. В аварии скончалась пассажирка.