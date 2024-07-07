Пенсионерка выпала из окна в Екатеринбурге и разбилась насмерть

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
О гибели местной жительницы в результате падения из окна рассказали очевидцы.
К месту происшествия приезжали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента в настоящий момент неизвестны, пишет Е1.
Напомним, 22 июня 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила из окна упала маленькая девочка. Ее положили в медучреждение с серьезными травмами, а затем перевезли в екатеринбургскую больницу.
Очевидцы рассказали, что в момент ЧП мать детей была с ними, однако была в неадекватном состоянии и не отреагировала на падение дочери. В прокуратуре начали проверку по факту инцидента.