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Пенсионерка выпала из окна в Екатеринбурге и разбилась насмерть

Пенсионерка выпала из окна в Екатеринбурге и разбилась насмерть

7 июля 2024, 08:24
Фото: 1MI
Пожилая женщина в Екатеринбурге выпала из окна многоэтажного дома и разбилась насмерть. Происшествие случилось вечером на улице Чкалова 5 июля 2024 года.

О гибели местной жительницы в результате падения из окна рассказали очевидцы.

К месту происшествия приезжали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента в настоящий момент неизвестны, пишет Е1.

Напомним, 22 июня 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила из окна упала маленькая девочка. Ее положили в медучреждение с серьезными травмами, а затем перевезли в екатеринбургскую больницу.

Очевидцы рассказали, что в момент ЧП мать детей была с ними, однако была в неадекватном состоянии и не отреагировала на падение дочери. В прокуратуре начали проверку по факту инцидента.

В Екатеринбург перевезли выпавшую из окна двухлетнюю девочку из Нижнего Тагила
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