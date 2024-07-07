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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:03

ДТП с грузовиком со смертельным исходом произошло на трассе Екатеринбург — Серов

Семья ехала в отпуск и попала в смертельное ДТП на Серовском тракте

7 июля 2024, 12:01
Фото: ГИБДД по Свердловской области

ДТП с грузовиком со смертельным исходом произошло на трассе Екатеринбург — Серов

Автомобиль Skoda Octaviа столкнулся с грузовиком КАМАЗ на Серовском тракте. Два человека скончались и два пострадали. ДТП произошло 5 июля 2024 года.

Водитель иномарки оказался на встречной полосе и влетел в грузовик. В результате столкновения скончались женщина и молодой человек, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Также пострадали водитель и несовершеннолетний юноша, ехавший на пассажирском сиденье. Их положили в стационар. Мужчина, управлявший грузовиком, травмы не получил.

Известно, что семья, ехавшая в легковой машине, отправлялась в отпуск из Сургута в Краснодарский край. Все они были пристегнуты ремнями.

Напомним, 5 июля 2024 года в Верхней Пышме произошла дорожная авария, в которой погибла пассажирка автомобиля.

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