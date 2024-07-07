Семья ехала в отпуск и попала в смертельное ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Водитель иномарки оказался на встречной полосе и влетел в грузовик. В результате столкновения скончались женщина и молодой человек, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Также пострадали водитель и несовершеннолетний юноша, ехавший на пассажирском сиденье. Их положили в стационар. Мужчина, управлявший грузовиком, травмы не получил.
Известно, что семья, ехавшая в легковой машине, отправлялась в отпуск из Сургута в Краснодарский край. Все они были пристегнуты ремнями.
Напомним, 5 июля 2024 года в Верхней Пышме произошла дорожная авария, в которой погибла пассажирка автомобиля.