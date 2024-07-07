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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Юный легкоатлет из Тагила стал призером международных игр «Дети Азии»

Юный легкоатлет из Тагила стал призером международных игр «Дети Азии»

7 июля 2024, 06:07
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила
Иван Свалов из Нижнего Тагила занял вторую и третью ступени пьедестала почета на международных играх «Дети Азии».

Международные соревнования проходят в Якутске. Известно, что тагильчанин является членом сборной УрФО и занимается в СШОР «Юпитер».

На дистанции в 800 метров Иван Свалов смог добиться серебряной медали, а в 400 метров — смог финишировать третьим и получил бронзу.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

А в конце 2024 года юные тагильчане, которые занимаются легкой атлетикой, заслужили награды на Первенстве Свердловской области. Они привезли целый комплект медалей разного достоинства. Ребята занимаются в спортшколе «Юность».

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