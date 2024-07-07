Юный легкоатлет из Тагила стал призером международных игр «Дети Азии»

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Международные соревнования проходят в Якутске. Известно, что тагильчанин является членом сборной УрФО и занимается в СШОР «Юпитер».
На дистанции в 800 метров Иван Свалов смог добиться серебряной медали, а в 400 метров — смог финишировать третьим и получил бронзу.
А в конце 2024 года юные тагильчане, которые занимаются легкой атлетикой, заслужили награды на Первенстве Свердловской области. Они привезли целый комплект медалей разного достоинства. Ребята занимаются в спортшколе «Юность».