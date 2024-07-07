Жаркий день до +29 градусов ожидается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Жара в городе сохранится из-за влияния антициклона с умеренно-теплым воздухом и небольшой облачностью, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
Осадков в этот день не будет. В дневное время температура может подняться до +29. Вечером похолодает до +18… +16 градусов. Направление небольшого ветра северное и северо-восточное.
Также, по словам Пулина, в понедельник, 8 июля, в юго-западной части Свердловской области возможны осадки.
Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области дней с магнитными бурями будет мало. Небольшие возмущения были ночью 2 июля, а затем они пройдут с 13 по 16 июля, а также с 26 по 28 июля.