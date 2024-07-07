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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Жаркий день до +29 градусов ожидается в Екатеринбурге

Жаркий день до +29 градусов ожидается в Екатеринбурге

7 июля 2024, 06:40
Фото: 1MI
Синоптик Алексей Пулин рассказал о том, какая погода будет в Екатеринбурге 7 июля 2024 года.

Жара в городе сохранится из-за влияния антициклона с умеренно-теплым воздухом и небольшой облачностью, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

Осадков в этот день не будет. В дневное время температура может подняться до +29. Вечером похолодает до +18… +16 градусов. Направление небольшого ветра северное и северо-восточное.

Также, по словам Пулина, в понедельник, 8 июля, в юго-западной части Свердловской области возможны осадки.

Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области дней с магнитными бурями будет мало. Небольшие возмущения были ночью 2 июля, а затем они пройдут с 13 по 16 июля, а также с 26 по 28 июля.

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#Елизавета Зиборова#Температура#Осадки#Погода#Ветер#Жара#Прогноз погоды#Лето#Природа#Облачность#Екатеринбург#Синоптик#Антициклон
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