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Published Сегодня, 07:58

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Житель Екатеринбурга разгромил автомобиль BMW

Житель Екатеринбурга разгромил автомобиль BMW

7 июля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местный житель разбил автомобиль BMW. Инцидент случился утром 7 июля 2024 года.

По словам очевидцев, екатеринбуржец спрашивал у прохожих, принадлежит ли им эта иномарка. Затем он забрался на автомобиль и разбил лобовое стекло, пишет Е1.

Известно, что владелец пострадавшего легкового транспорта занимается продажей антикварных изделий. Предположительно, он поставил свою машину на чужое место на парковке.

Напомним, 3 июля 2024 года в Екатеринбурге на Макаровском мосту женщина, ехавшая в Mazda на пассажирском сиденье, набросилась на автомобиль Toyota и пнула его из-за того, что хозяин машины устроил ДТП. При этом, по мнению эксперта, екатеринбурженка вряд ли могла его повредить.

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