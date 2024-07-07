Житель Екатеринбурга разгромил автомобиль BMW

Напомним, 3 июля 2024 года в Екатеринбурге на Макаровском мосту женщина, ехавшая в Mazda на пассажирском сиденье, набросилась на автомобиль Toyota и пнула его из-за того, что хозяин машины устроил ДТП. При этом, по мнению эксперта, екатеринбурженка вряд ли могла его повредить.