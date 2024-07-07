Свердловчанам рассказали о мерах против падения детей из окон

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Так, самые частые причины падений — невнимательность взрослых членов семьи, а также сетки на окнах, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Горожанам рекомендуется не оставлять ребенка без надзора, не оставлять балкон и окна распахнутыми, поставить на окна решетки или какие-либо замки, например, цепочки, ограничители, детские замки, не показывать, как нужно открывать окно.
Также необходимо следить, чтобы около окон не стояло стульев или столов, по которым ребенок может залезть на подоконник, объяснить ему, что нельзя облокачиваться на москитную сетку и что открытое окно может быть для него опасно.
Напомним, 22 июня 2024 года в Нижнем Тагиле из окна выпала маленькая девочка. Ее привезли в медучреждение, а затем отправили в Екатеринбург. Ее подключили к аппарату ИВЛ.