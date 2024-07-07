tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Свердловчанам рассказали о мерах против падения детей из окон

Свердловчанам рассказали о мерах против падения детей из окон

7 июля 2024, 07:33
Фото: 1MI
Жителям Екатеринбурга рассказали, какие профилактические меры нужно принять, чтобы предотвратить падение детей из окон.

Так, самые частые причины падений — невнимательность взрослых членов семьи, а также сетки на окнах, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Горожанам рекомендуется не оставлять ребенка без надзора, не оставлять балкон и окна распахнутыми, поставить на окна решетки или какие-либо замки, например, цепочки, ограничители, детские замки, не показывать, как нужно открывать окно.

Также необходимо следить, чтобы около окон не стояло стульев или столов, по которым ребенок может залезть на подоконник, объяснить ему, что нельзя облокачиваться на москитную сетку и что открытое окно может быть для него опасно.

Напомним, 22 июня 2024 года в Нижнем Тагиле из окна выпала маленькая девочка. Ее привезли в медучреждение, а затем отправили в Екатеринбург. Ее подключили к аппарату ИВЛ.

Ребенок в Серове выпал из окна
Узнать подробнее
Читайте также:
22 человека утонуло в Свердловской области с начала летаНочной квест в Уральском университете закончился для школьников истериками и травмамиДевочка утонула на реке под Тугулымом
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Безопасность#Полиция#Окна#Падение#Профилактика#Меры безопасности#Предупреждение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Жаркий день до +29 градусов ожидается в Екатеринбурге
Сегодня, 06:40
22 человека утонуло в Свердловской области с начала лета
Сегодня, 05:44
Девочка утонула на реке под Тугулымом
Сегодня, 05:53
Пассажир автомобиля выбил лобовое стекло и погиб в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:21
Двух байкеров без прав задержали на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 06:13