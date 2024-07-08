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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

На Солнце за два дня произошло сразу 20 вспышек

20 вспышек произошло на Солнце за сутки: что ожидает свердловчан

8 июля 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney

На Солнце за два дня произошло сразу 20 вспышек

На Солнце 7 и 8 июля было по-настоящему жарко. Астрономы зафиксировали сразу 20 вспышек разной интенсивности.

Солнце проявляет агрессию

За последние сутки Солнце вело себя крайне активно: произошло около 20 вспышек. В основном — слабой и средней интенсивности. Такие данные за 7 и 8 июля приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук.

Во время одной мощной вспышки Солнце выделяет энергии, которой хватило бы жителям Земли на один миллион летВо время одной мощной вспышки Солнце выделяет энергии, которой хватило бы жителям Земли на один миллион лет
Во время одной мощной вспышки Солнце выделяет энергии, которой хватило бы жителям Земли на один миллион лет
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ученые выделяют три класса вспышечной активности Солнца:

  • класс С — слабые вспышки;
  • класс М — средние вспышки;
  • класс Х — сильные вспышки.

10 вспышек произошли на поверхности звезды 7 июля. Из них девять — класса С, и одна — класса М. В понедельник, 8 июля, активность Солнца только возросла: с полуночи учеными уже было зафиксировано 10 вспышек. Причем раскаленный шар ведет себя активнее, чем вчера, — пяти из них присвоен класс М.

Чем опасны солнечные вспышки для человека

Внутри Солнца постоянно идут термоядерные процесс огромной интенсивности. В целом звезда, состоящая из водорода и гелия, «горит» более-менее равномерно, но периодически на том или ином участке происходят мощные выбросы энергии, которые и называют вспышками. Для примера: в момент вспышки класса Х Солнце выделяет количество энергии, которой хватило бы для бесперебойного обеспечения всего человечества на протяжении миллиона лет.

Фото: 1MI

После вспышки солнечное вещество выбрасывается за пределы атмосферы Солнца и устремляется к Земле. Заряженные частицы, электроны и протоны, устремляются к поверхности нашей планеты с огромной скоростью и… благополучно поглощаются атмосферой Земли. Наш голубой шар прочно и надежно защищен от внешних воздействий магнитосферой, поэтому слабые и средние вспышки практически никак не отражаются на жизни землян. А вот сильные вспышки провоцируют сильный выброс плазмы и возмущение магнитосферы Земли, которое мы и называем магнитной бурей.

В целом они не представляют опасности для человека, однако могут стать причиной ухудшения самочувствия, бессонницы, плохого настроения.

Тест «Сможете ли вы выжить в адскую жару»
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Опасны ли солнечные вспышки для техники

Куда хуже, чем нам, приходится нашим гаджетам, которые очень чутко реагируют на колебания в магнитосфере и начинают хуже работать. Приведем один любопытный пример. В 1859 году была зафиксирована самая мощная магнитная буря за всю историю наблюдений, включая наши дни, — так называемый Солнечный супершторм. По всему миру одномоментно сломался телеграф. Местами произошли пожары, но этим все и ограничилось.

Ученые уверены, что такая вспышка сегодня из-за масштабной электрификации привела бы к глобальной технологической катастрофе, отключению электричества на всей планете как минимум на несколько месяцев и масштабным пожарам.

Кстати, Солнечному супершторму 1859 года также предшествовало множество небольших вспышек небольшой интенсивности.

Календарь магнитных бурь на июль 2024 года
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