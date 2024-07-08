20 вспышек произошло на Солнце за сутки: что ожидает свердловчан

Куда хуже, чем нам, приходится нашим гаджетам, которые очень чутко реагируют на колебания в магнитосфере и начинают хуже работать. Приведем один любопытный пример. В 1859 году была зафиксирована самая мощная магнитная буря за всю историю наблюдений, включая наши дни, — так называемый Солнечный супершторм. По всему миру одномоментно сломался телеграф. Местами произошли пожары, но этим все и ограничилось.