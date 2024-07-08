20 вспышек произошло на Солнце за сутки: что ожидает свердловчан

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
За последние сутки Солнце вело себя крайне активно: произошло около 20 вспышек. В основном — слабой и средней интенсивности. Такие данные за 7 и 8 июля приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук.
Ученые выделяют три класса вспышечной активности Солнца:
10 вспышек произошли на поверхности звезды 7 июля. Из них девять — класса С, и одна — класса М. В понедельник, 8 июля, активность Солнца только возросла: с полуночи учеными уже было зафиксировано 10 вспышек. Причем раскаленный шар ведет себя активнее, чем вчера, — пяти из них присвоен класс М.
Внутри Солнца постоянно идут термоядерные процесс огромной интенсивности. В целом звезда, состоящая из водорода и гелия, «горит» более-менее равномерно, но периодически на том или ином участке происходят мощные выбросы энергии, которые и называют вспышками. Для примера: в момент вспышки класса Х Солнце выделяет количество энергии, которой хватило бы для бесперебойного обеспечения всего человечества на протяжении миллиона лет.
После вспышки солнечное вещество выбрасывается за пределы атмосферы Солнца и устремляется к Земле. Заряженные частицы, электроны и протоны, устремляются к поверхности нашей планеты с огромной скоростью и… благополучно поглощаются атмосферой Земли. Наш голубой шар прочно и надежно защищен от внешних воздействий магнитосферой, поэтому слабые и средние вспышки практически никак не отражаются на жизни землян. А вот сильные вспышки провоцируют сильный выброс плазмы и возмущение магнитосферы Земли, которое мы и называем магнитной бурей.
В целом они не представляют опасности для человека, однако могут стать причиной ухудшения самочувствия, бессонницы, плохого настроения.
Куда хуже, чем нам, приходится нашим гаджетам, которые очень чутко реагируют на колебания в магнитосфере и начинают хуже работать. Приведем один любопытный пример. В 1859 году была зафиксирована самая мощная магнитная буря за всю историю наблюдений, включая наши дни, — так называемый Солнечный супершторм. По всему миру одномоментно сломался телеграф. Местами произошли пожары, но этим все и ограничилось.
Ученые уверены, что такая вспышка сегодня из-за масштабной электрификации привела бы к глобальной технологической катастрофе, отключению электричества на всей планете как минимум на несколько месяцев и масштабным пожарам.
Кстати, Солнечному супершторму 1859 года также предшествовало множество небольших вспышек небольшой интенсивности.