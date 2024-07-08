Человеческий скелет обнаружен местными жителями на Терсутском карьере под Асбестом

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге горожане обнаружили около пирса скелет — предположительно, мужской. Он находился в Верхне-Исетском фонде на протяжении года. Находка была отправлена на экспертизу. Внешних повреждений на скелете не было.