Человеческий скелет обнаружен местными жителями на Терсутском карьере под Асбестом

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Свердловчанки, пришедшие к карьеру отдохнуть, искали место, где можно посидеть. В какой-то момент они заметили скелет, плавающий в воде недалеко от места, где купались отдыхающие, пишет Е1.
Предположительно, это был мужчина. Девушки вызвали правоохранительные органы к месту инцидента.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге горожане обнаружили около пирса скелет — предположительно, мужской. Он находился в Верхне-Исетском фонде на протяжении года. Находка была отправлена на экспертизу. Внешних повреждений на скелете не было.