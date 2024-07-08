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Человеческий скелет обнаружен местными жителями на Терсутском карьере под Асбестом

Человеческий скелет обнаружен местными жителями на Терсутском карьере под Асбестом

8 июля 2024, 04:50
Фото: 1MI
Около поселка Асбест девушки заметили человеческий скелет в воде на Терсутском карьере.

Свердловчанки, пришедшие к карьеру отдохнуть, искали место, где можно посидеть. В какой-то момент они заметили скелет, плавающий в воде недалеко от места, где купались отдыхающие, пишет Е1.

Предположительно, это был мужчина. Девушки вызвали правоохранительные органы к месту инцидента.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге горожане обнаружили около пирса скелет — предположительно, мужской. Он находился в Верхне-Исетском фонде на протяжении года. Находка была отправлена на экспертизу. Внешних повреждений на скелете не было.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Асбест#Находка#ЧП#Очевидцы#Водоем#Карьер#18+#Екатеринбург#Инцидент#Скелет
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