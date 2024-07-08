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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

МУ МВД России «Нижнетагильское»

День семьи, любви и верности отметили полицейские Нижнего Тагила

8 июля 2024, 12:47
МУ МВД России «Нижнетагильское»

День семьи, любви и верности отметили полицейские Нижнего Тагила

Праздничное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности для сотрудников МВД России «Нижнетагильское» и их семей прошло в сквере около Управления МВД.

Прекрасная погода и отличное настроение создали атмосферу тепла и радости.

Для гостей была подготовлена развлекательная программа с песнями, танцами и конкурсами, в которых участвовали все — и взрослые, и дети.

Заместитель начальника отдела по работе с личным составом Елена Гришанова поздравила семьи с праздником, пожелала здоровья, счастья и благополучия, а также вручила дипломы за сохранение семейных ценностей.

Дети нарисовали на асфальте слово «СЕМЬЯ!», символизируя важность и красоту семейных отношений, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Праздник#Полиция#Семья#День семьи#Екатеринбург
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