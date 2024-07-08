День семьи, любви и верности отметили полицейские Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Прекрасная погода и отличное настроение создали атмосферу тепла и радости.
Для гостей была подготовлена развлекательная программа с песнями, танцами и конкурсами, в которых участвовали все — и взрослые, и дети.
Заместитель начальника отдела по работе с личным составом Елена Гришанова поздравила семьи с праздником, пожелала здоровья, счастья и благополучия, а также вручила дипломы за сохранение семейных ценностей.
Дети нарисовали на асфальте слово «СЕМЬЯ!», символизируя важность и красоту семейных отношений, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».