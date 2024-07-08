Девушку в Екатеринбурге чуть не изнасиловали в подъезде

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Девушка шла к бывшему мужу, у которого находились их дети. По дороге ее стал преследовать незнакомый мужчина. Он пытался с ней познакомиться и позвать ее на свидание. Когда екатеринбурженка пришла к дому, незнакомец сделал вид, что пошел дальше, а потом ворвался вслед за ней в подъезд и напал, пишет Е1.
Девушку спас бывший супруг, который заметил происходящее на экране домофона. Он выбежал в подъезд и спугнул злоумышленника. После этого горожане обратились в полицию. В ведомстве началась проверка. Жители района предупреждают друг друга об опасности.
Напомним, в июне 2024 года в Североуральске местный житель изнасиловал девушку, напав на нее с ножом. Вскоре полицейские его задержали и возбудили уголовное дело.