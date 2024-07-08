Девушку в Екатеринбурге чуть не изнасиловали в подъезде

Девушка шла к бывшему мужу, у которого находились их дети. По дороге ее стал преследовать незнакомый мужчина. Он пытался с ней познакомиться и позвать ее на свидание. Когда екатеринбурженка пришла к дому, незнакомец сделал вид, что пошел дальше, а потом ворвался вслед за ней в подъезд и напал, пишет Е1.