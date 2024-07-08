Диетологи назвали мороженое полезным десертом

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Эксперты отметили, что две трети стакана молочного мороженого содержат примерно 12% необходимого вещества кальция в день, которое важно для крепости мышц, костей и зубов. Кроме того, в некоторых сортах мороженого есть примерно 6 граммов белка за порцию, что равно одному куриному яйцу, пишет amic.ru.
Также благодаря хорошему соотношению жиров и белков в мороженом не происходит резкого увеличения содержания глюкозы в крови, что снижает вероятность развития диабета и сердечных заболеваний. Однако специалисты по питанию предостерегают: избыточное потребление мороженого следует избегать из-за высокого уровня сахара. Они советуют заменять его менее калорийными и сладкими десертами, но в умеренном количестве.