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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Диетологи назвали мороженое полезным десертом

8 июля 2024, 06:29
Два американских специалиста по питанию, Шелли Боллс и Стефани Ван’т Зелфден, признали мороженое наиболее полезным десертом.

Эксперты отметили, что две трети стакана молочного мороженого содержат примерно 12% необходимого вещества кальция в день, которое важно для крепости мышц, костей и зубов. Кроме того, в некоторых сортах мороженого есть примерно 6 граммов белка за порцию, что равно одному куриному яйцу, пишет amic.ru.

Также благодаря хорошему соотношению жиров и белков в мороженом не происходит резкого увеличения содержания глюкозы в крови, что снижает вероятность развития диабета и сердечных заболеваний. Однако специалисты по питанию предостерегают: избыточное потребление мороженого следует избегать из-за высокого уровня сахара. Они советуют заменять его менее калорийными и сладкими десертами, но в умеренном количестве.

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