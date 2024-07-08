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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Дожди и грозы накроют Свердловскую область

Дожди и грозы накроют Свердловскую область

8 июля 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney
В юго-западную часть Свердловской области придут дожди и грозы. Непогода прогнозируется 8 июля 2024 года.

Такая погода вероятна днем вследствие циклона, который перемещается в сторону юга, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем канале в мессенджере.

В столице Урала в начале новой недели дневной уровень температуры поднимется почти до +30 градусов. Кроме того, прогнозируются малооблачность и отсутствие осадков.

Напомним, в Свердловском регионе умеренные дожди также прогнозировались 5 июля 2024 года. При этом температура доходила до +33, а к ночи снижалась до +21 градуса.

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