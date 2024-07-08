Дожди и грозы накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Такая погода вероятна днем вследствие циклона, который перемещается в сторону юга, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем канале в мессенджере.
В столице Урала в начале новой недели дневной уровень температуры поднимется почти до +30 градусов. Кроме того, прогнозируются малооблачность и отсутствие осадков.
Напомним, в Свердловском регионе умеренные дожди также прогнозировались 5 июля 2024 года. При этом температура доходила до +33, а к ночи снижалась до +21 градуса.