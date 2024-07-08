Екатеринбуржца сняли с крана и арестовали на 10 суток за неуплату алиментов на 1 млн

Мужчина не платил 25 процентов от своего дохода на содержание сына, утверждая, что безработный и средств не имеет.



Однако судебные приставы выяснили, что мужчина работает крановщиком на неофициальной основе. Он был обнаружен на рабочем месте у стадиона «Юность». В результате по решению суда нарушителя задержали на десять суток.