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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

В Екатеринбурге арестовали мужчину на 10 суток за долг по алиментам 1 млн

Екатеринбуржца сняли с крана и арестовали на 10 суток за неуплату алиментов на 1 млн

8 июля 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге арестовали мужчину на 10 суток за долг по алиментам 1 млн

Екатеринбургский крановщик арестован на 10 суток за миллионный долг по алиментам.

Мужчина не платил 25 процентов от своего дохода на содержание сына, утверждая, что безработный и средств не имеет.

Однако судебные приставы выяснили, что мужчина работает крановщиком на неофициальной основе. Он был обнаружен на рабочем месте у стадиона «Юность». В результате по решению суда нарушителя задержали на десять суток.

В Свердловской области регулярно выявляют должников, лишают их машин или арестовывают для выполнения принудительных работ.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Алименты#Екатеринбург#Инцидент
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