Эксперты рассказали о пользе здорового питания в среднем возрасте

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Издание newkhakasiya.online пишет, что результаты этого исследования были представлены на ежегодной встрече Американского общества питания в Чикаго. Ученые проанализировали информацию о 106 тысячах женщин, возраст которых на момент начала исследования составлял не менее 39 лет и которые не имели хронических заболеваний в 1986 году.
Специалисты отметили, что женщины, придерживающиеся правильного питания в среднем возрасте, имели возможность достичь 70-летнего возраста с хорошим самочувствием на 43 — 84% чаще, чем те, кто не следил за своим питанием. Под здоровым старением понималось достижение 70-летнего возраста и дальнейшее сохранение умственного и физического здоровья к 2016 году, и к тому времени этот результат был достигнут лишь незначительным процентом испытуемых (9,2%).
Женщины, участвующие в исследовании, заполняли анкеты о своих пищевых привычках каждые 4 года. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление овощей, фруктов, молочных продуктов, орехов, бобов и цельного зерна связано с повышенными шансами на здоровое старение, в то время как потребление натрия, красного и обработанного мяса оказывает неблагоприятное воздействие на эти показатели.
Таким образом, выбор правильного рациона питания оказывает значительное влияние на здоровье в пожилом возрасте.