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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Эксперты рассказали о пользе здорового питания в среднем возрасте

Эксперты рассказали о пользе здорового питания в среднем возрасте

8 июля 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
По результатам исследования, проведенного американскими учеными, было выявлено, что правильный рацион питания в среднем возрасте способствует здоровому старению впоследствии.

Издание newkhakasiya.online пишет, что результаты этого исследования были представлены на ежегодной встрече Американского общества питания в Чикаго. Ученые проанализировали информацию о 106 тысячах женщин, возраст которых на момент начала исследования составлял не менее 39 лет и которые не имели хронических заболеваний в 1986 году.

Специалисты отметили, что женщины, придерживающиеся правильного питания в среднем возрасте, имели возможность достичь 70-летнего возраста с хорошим самочувствием на 43 — 84% чаще, чем те, кто не следил за своим питанием. Под здоровым старением понималось достижение 70-летнего возраста и дальнейшее сохранение умственного и физического здоровья к 2016 году, и к тому времени этот результат был достигнут лишь незначительным процентом испытуемых (9,2%).

Женщины, участвующие в исследовании, заполняли анкеты о своих пищевых привычках каждые 4 года. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление овощей, фруктов, молочных продуктов, орехов, бобов и цельного зерна связано с повышенными шансами на здоровое старение, в то время как потребление натрия, красного и обработанного мяса оказывает неблагоприятное воздействие на эти показатели.

Таким образом, выбор правильного рациона питания оказывает значительное влияние на здоровье в пожилом возрасте.

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