Эксперты рассказали о пользе здорового питания в среднем возрасте

Специалисты отметили, что женщины, придерживающиеся правильного питания в среднем возрасте, имели возможность достичь 70-летнего возраста с хорошим самочувствием на 43 — 84% чаще, чем те, кто не следил за своим питанием. Под здоровым старением понималось достижение 70-летнего возраста и дальнейшее сохранение умственного и физического здоровья к 2016 году, и к тому времени этот результат был достигнут лишь незначительным процентом испытуемых (9,2%).