Эксперты РЭО определят главную экосемью России

По словам Буцаева, в нашей стране живут много семей, где все от мала до велика придерживаются экологичного образа жизни, соблюдают полезные для окружающего мира экопривычки и считают защиту природы одной из приоритетных ценностей. Как сообщает newsnn.ru, ППК «РЭО» планирует поощрить такие семьи, публично презентуя их заслуги по защите экологии, чтобы россияне понимали, что стать экоактивистом возможно даже в рамках одной семьи.