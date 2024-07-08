Эксперты РЭО определят главную экосемью России

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
По словам Буцаева, в нашей стране живут много семей, где все от мала до велика придерживаются экологичного образа жизни, соблюдают полезные для окружающего мира экопривычки и считают защиту природы одной из приоритетных ценностей. Как сообщает newsnn.ru, ППК «РЭО» планирует поощрить такие семьи, публично презентуя их заслуги по защите экологии, чтобы россияне понимали, что стать экоактивистом возможно даже в рамках одной семьи.
В номинации «Экологическая семья» призом станет сертификат на полмиллиона рублей. Такой подарок победившая семья сможет использовать на путешествие.
По словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, общественный трек «Зеленой премии» делится на пять номинаций. Организаторы отраслевого события планируют наградить экологических лидеров в обществе и студенчестве, социальных предпринимателей в сфере экологии, лучшие экоцентры. Он напомнил, что «Экологическая семья» стала особой тематической номинацией, победителей в которой впервые будут награждать на премии этого года.
Партнером новой номинации выступает ООО «Хартия».
Те, кто хочет побороться за победу в одной из номинаций, могут оставить заявку на сайте премии.
ППК «РЭО» была учреждена согласно указу главы государства. В первую очередь, компания работает над формированием единой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на уровне российских регионов. Как прописано в национальном проекте «Экология», разрабатываемые РЭО меры должны способствовать сокращению тоннажа отправляемых на мусорные полигоны отходов и таким образом спасти россиян от чрезмерной экологической нагрузки. К 2030 году планируется достичь 100%-ной сортировки объема ТКО и сократить на 50% количество вывозимых на полигоны отходов. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.