Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки

Однако вечером в субботу и в ночь на воскресенье горожане делились фотографиями неба над заводом: судя по кадрам, с предприятия ЕВРАЗ НТМК был большой выброс. По словам тагильчан, запах ощущался в центре, в районе вокзала. Добавим, что изначально режим НМУ был введен до вечера 5 июля, но уральское учреждение решило его продлить до 8 числа.