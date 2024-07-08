Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки

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Первые четыре дня июля в Нижнем Тагиле обошлись без превышений. Нарушения нормативов не фиксировал ни газоанализатор TagilCity.ru, ни стационарные посты «Уральского УГМС».
В регионе, в частности в Нижнем Тагиле в настоящее время и по 20:00 часов 8 июля действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей. В эти дни заводы-загрязнители обязаны снижать количество выбросов.
Однако вечером в субботу и в ночь на воскресенье горожане делились фотографиями неба над заводом: судя по кадрам, с предприятия ЕВРАЗ НТМК был большой выброс. По словам тагильчан, запах ощущался в центре, в районе вокзала. Добавим, что изначально режим НМУ был введен до вечера 5 июля, но уральское учреждение решило его продлить до 8 числа.
Кроме того, на минувшей неделе редакция TagilCity.ru подсчитала, какое количество выбросов было зафиксировано за весь июнь. Подробности о веществах-загрязнителях месяца и пострадавших районах можно прочитать в материале «Итоги замеров за июнь».
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