tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки

Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки

8 июля 2024, 07:01
Фото: tagilcity.ru
Делаем традиционный обзор новостей на экологическую тематику, вышедших на неделе с 1 по 7 июля. Все о случившемся в Нижнем Тагиле и Свердловской области — в материале TagilCity.ru.

Первые четыре дня июля в Нижнем Тагиле обошлись без превышений. Нарушения нормативов не фиксировал ни газоанализатор TagilCity.ru, ни стационарные посты «Уральского УГМС».

В регионе, в частности в Нижнем Тагиле в настоящее время и по 20:00 часов 8 июля действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей. В эти дни заводы-загрязнители обязаны снижать количество выбросов.

Однако вечером в субботу и в ночь на воскресенье горожане делились фотографиями неба над заводом: судя по кадрам, с предприятия ЕВРАЗ НТМК был большой выброс. По словам тагильчан, запах ощущался в центре, в районе вокзала. Добавим, что изначально режим НМУ был введен до вечера 5 июля, но уральское учреждение решило его продлить до 8 числа.

Фото: tagilcity.ru
Режим НМУ продлили в Нижнем Тагиле до 8 июля
Узнать подробнее

Кроме того, на минувшей неделе редакция TagilCity.ru подсчитала, какое количество выбросов было зафиксировано за весь июнь. Подробности о веществах-загрязнителях месяца и пострадавших районах можно прочитать в материале «Итоги замеров за июнь».

Больше 16 превышений: в июне жители Нижнего Тагила 10 дней дышали формальдегидом
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура проверит информацию об экологической катастрофе на Верхнем прудке. Представители ведомства во главе с природоохранным прокурором Григорием Битюковым побывали на месте и обнаружили проблемы, влияющие на функционирование плотины.

Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом
Узнать подробнее

В поселке Черноисточинск местные жители также сообщили о появлении на поверхности водохранилища синезеленых водорослей. Несмотря на то, что это ежегодное явление, являющееся нормой, экоактивисты наблюдают за состоянием пруда, отмечая тот факт, что с каждым годом водоросли появляются все раньше.

Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом покрылся сине-зелеными водорослями
Узнать подробнее

В Свердловской области отмечено снижение активности черных лесорубов. По сравнению с прошлым годом, в первом полугодии 2024 незаконная рубка уничтожила в семь раз меньше деревьев за аналогичный период.

Черные лесорубы стали в 20 раз реже уничтожать свердловские леса
Узнать подробнее

В регионе находят и штрафуют нарушителей особого противопожарного режима. За неделю было выявлено 210 незаконных розжигов огня на территории берегов, а также в садовых товариществах.

210 нарушений противопожарного режима было выявлено в Свердловской области за неделю
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле на улице Горняка в районе Рудника им. III Интернационала проведут ликвидацию свалки. На это из бюджета города выделили 14,2 миллиона рублей. Подрядная организация увезет более 11,3 тонны отходов, а затем разровняет очищенную площадь бульдозером.

11,3 тонны мусора вывезут со свалки на Руднике в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Из приятного: в нашем городе озеленят улицу Металлургов на Тагилстрое. Там специалисты высадят 176 берлинских пирамидальных тополей на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.

176 пирамидальных тополей высадят на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Проверка#Пожар#Свердловская область#Природоохранная прокуратура#Качество#Река#Итоги#НМУ#Выбросы#Природа#Замеры#Екатеринбург#Качество воздуха#Итоги недели#Режим НМУ
Подпишитесь
«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
Сегодня, 12:55
Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области
Сегодня, 14:25
ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 09:47
Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга
Сегодня, 06:52
«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым
Сегодня, 13:30