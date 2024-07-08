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Из-за нехватки водителей в Екатеринбурге редко ездит автобус №44

Из-за нехватки водителей в Екатеринбурге редко ездит автобус №44

8 июля 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
Из-за того, что в компании «Форт-Транс» в Екатеринбурге не хватает водителей, автобус №44 стал редко ездить. В связи с этим пассажирам стало сложно добираться от Ботаники до Компрессорного.

По словам очевидца, из компании ушли некоторые водители, работавшие на 44 автобусном маршруте, пишет Ура.ру.

В связи с дефицитом сотрудников сократилось и количество рейсов.

Напомним, компания «Гортранс» в Екатеринбурге не может выпустить в рейсы больше автобусов, трамваев и других общественных транспортов в связи с серьезной нехваткой сотрудников.

На момент марта 2024 года в компании не хватает более двух тысяч водителей и кондукторов, несмотря на то, что была увеличена зарплата.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Автобус#Водители#Сотрудники#Нехватка#Общественный транспорт#Водители автобусов#Екатеринбург#Дефицит кадров
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