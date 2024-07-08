Из-за нехватки водителей в Екатеринбурге редко ездит автобус №44

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По словам очевидца, из компании ушли некоторые водители, работавшие на 44 автобусном маршруте, пишет Ура.ру.
В связи с дефицитом сотрудников сократилось и количество рейсов.
Напомним, компания «Гортранс» в Екатеринбурге не может выпустить в рейсы больше автобусов, трамваев и других общественных транспортов в связи с серьезной нехваткой сотрудников.
На момент марта 2024 года в компании не хватает более двух тысяч водителей и кондукторов, несмотря на то, что была увеличена зарплата.